Laurent Garin, élu à la présidence de L’École de la Librairie

Lydia Bourguignon, maître ès sciences et d.t. en œnologie, et Claude Bourguignon, ingénieur agronome et docteur ès sciences, ont fondé leur propre laboratoire de recherche et d’expertise en biologie des sols (LAMS). Ils ont effectué plus de 5000 analyses complètes et organisent des conférences à travers le monde. Dans Pourquoi ne faisons-nous rien pendant que la maison brûle ?, paru aux éditions d'En Bas en mai 2022, le couple propose de répondre aux défis environnementaux en s'attaquant à la racine des problèmes.