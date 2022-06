L'ours Paddington retournera au Pérou dans un troisième opus 

La semaine dernière, Paddington prenait le thé avec la reine Elisabeth II, lors de son jubilé de Platine. Toujours aussi étourdi et mignon, l'ourson a ravi les spectateurs rassemblés en masse devant Buckingham Palace.

Quelques jours après son aventure royale, voilà qu'il fait de nouveau la joie du peuple britannique : un nouvel opus de la série cinématographique est confirmé, avec le réalisateur Dougal Wilson, pour l'instant connu pour ses courts-métrages. Il succède ainsi à Paul King, parti réaliser Wonka, le préquel de Charlie et la Chocolaterie.

« Après avoir travaillé pendant 10 ans sur les films Paddington, je me sens ridiculement protecteur envers l'ourson et je suis ravi que Dougal soit là pour lui tenir la patte alors qu'il se lance dans sa troisième aventure sur grand écran. » a déclaré Paul King au Hollywood Reporter. « Tante Lucy nous a un jour demandé de "prendre soin de cet ours". Je sais que Dougal le fera admirablement. » L'ancien réalisateur collaborera tout de même au scénario (avec Simon Farnaby, Mark Burton, Jon Foster et James Lamont) et produira le long-métrage.

Dans Paddington 1, le petit ours débarquait seul à Londres, après avoir quitté sa forêt natale et laissé sa Tante Lucy, veuve, dans une maison de retraite pour ours dans laquelle elle serait en sécurité. Puis, dans le 2e opus, Paddington, bien installé dans la famille Brown, cherche justement à offrir un cadeau à sa tante, qui fête ses 100 ans, mais il lui est malheureusement volé. Ainsi, ce troisième film sonnera les retrouvailles de Paddington avec sa tante, et les grandes forêts péruviennes dans lesquelles il a grandi.

Créé par l'écrivain britannique Michael Bond, Paddington a fait l'objet de nombreux albums, romans et objets dérivés. « En tant que grand fan des deux premiers films, je suis très excité (sinon un peu intimidé) de continuer l'histoire de Paddington », a déclaré Dougal Wilson. « C'est une énorme responsabilité, mais tous mes efforts seront concentrés sur la réalisation d'un troisième film qui honore l'amour que tant de gens ont pour cet ours très spécial. »

Ni le casting, ni la voix de Paddington (Ben Whishaw en VO et Guillaume Gallienne en VF) n'ont été confirmés. Le tournage débutera l'année prochaine.

Crédits : Paddington, 2014