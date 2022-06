Le Chevalier noir chez les Amérindiens dans Batman Azteca

Un Batman inédit se retrouvera sur les écrans, grâce au diffuseur HBO Max, filiale du groupe Warner Bros, propriétaire de DC Comics. Aztec Batman: Clash of Empires transposera l'histoire canonique du justicier dans un nouveau contexte, l'histoire sud-américaine, et plus particulièrement celle des Aztèques ou Mexicas, installés entre 1200 et 1500 dans la vallée de Mexico.

L'arrivée des colons espagnols marquera un terme au règne des souverains aztèques, et à l'extermination presque totale de ce peuple, du fait des maladies apportées par les colons et de la violence de ces derniers.

Yohualli Coatl, héros d'Aztec Batman: Clash of Empires, vivra cruellement, lui aussi, l'arrivée des colons espagnols, avec la mort de son père, Toltecatzin. Il se réfugie alors dans un temple consacré à Tzinacan, le dieu chauve-souris, où il s'entraine pour protéger son peuple et chasser l'envahisseur...

Les principaux éléments du récit originel de Batman sont présents — reste à savoir si le Joker sera de la partie —, et la création du film a été confiée à deux studios mexicains, Anima et Chatrone. Par ailleurs, afin d'éviter tout procès d'appropriation culturelle et autres maladresses, Alejandro Díaz Barriga, spécialiste des cultures mésoaméricaines, sera consultant sur l'ensemble du processus créatif.

À LIRE: Marvel : un auteur s'excuse pour l'apparition “malvenue” de Pocahontas dans un comic

Juan Meza-León réalisera le film d'animation, annonce Deadline, mais la date de diffusion n'est pas encore connue.

D'autres récits ont déjà mis en scène Batman dans des cultures et environnements différents, notamment Batman Ninja, qui avait plutôt convaincu.