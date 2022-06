Les livres Edmond et ses amis deviennent une série animée

Affichant l'ambition « de reconnecter les enfants à la nature, de les éveiller à la richesse et à la diversité de la faune et de la flore en toute saison », la série Edmond et Lucy compte, pour sa première saison, 52 épisodes de 12 minutes chacun.

Trois studios français ont participé à sa création, Miam ! studio et Jungler, en Île-de-France, ainsi qu'Artefacts, en Auvergne–Rhône-Alpes.

Le synopsis de la série :

Edmond l’écureuil et Lucy l’oursonne sont élevés comme frère et sœur dans un majestueux châtaignier, sorte de cité radieuse de la forêt. Jouer et grandir au cœur de la nature, répondre aux énigmes que celle-ci soulève et vivre des aventures au grand air en compagnie de leur famille et amis : Édouard, papa d'Edmond, Mima la grand-mère, Georges le hibou, les souris Polka et Hortense, Mitzi la petite chauve-souris et la Chose... La belle vie !

« Depuis 2018, France Télévisions s’est engagé auprès de l’équipe de Miam ! Animation dans le développement puis la production de la série Edmond et Lucy. En accord total avec la démarche écoresponsable initiée par Miam ! Animation à un niveau industriel et après cinq ans de travail, Edmond et Lucy arrive à un moment charnière pour Okoo, car nous avons décidé que l’offre de France Télévisions à destination des enfants devait accélérer sa décarbonation », indique Amandine Roussel, directrice adjointe des antennes numériques de France Télévisions.

La diffusion de la série s'effectuera sur la plateforme Okoo à partir du 8 juillet prochain, puis à la rentrée sur France 5.

Astrid Desbordes et Marc Boutavant ont évidemment participé à l'écriture, aux côtés de Balthazar Chapuis et François Narboux. Mais ce n'est pas tout : deux expertes et un expert naturalistes ont été consultés pendant le processus, à savoir Louise Browaeys, ingénieure agronome, experte RSE et autrice, Gaëlle Bouttier Guérive, autrice et chargée du pôle éducation à l'ONG Under The Pole, et Didier Moreau, naturaliste diplômé d’écologie expérimentale et ethnobotaniste.

« Ils ont sélectionné avec les équipes les grands thèmes importants à évoquer et validé ensuite, à chaque étape d’écriture et de fabrication, les informations nature qui sont délivrées », précise France Télévisions.

La série Edmond et ses amis, chez Nathan, compte actuellement 10 ouvrages, en commençant par La fête sous la lune. Dernièrement est paru La pièce secrète, en 2020.