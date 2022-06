Des lettres de noblesse pour la bande dessinée italienne

Conçu par Roberto Genovesi, directeur de Cartoons On The Bay, et Davide Bonelli, propriétaire de la maison d’édition homonyme et fils de Sergio Bonelli, le prix a récompensé Grangel comme auteur de l’année et Strappare Lungo i Bordi (Tear Along The Dotted Line) de Zerocalcare comme produit cross média de l’année inspiré d’une bande dessinée.

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 3 juin 2022 lors de la 26e édition de Cartoons On The Bay, le festival international de l’animation, du transmédia et des formes d’art interactives, à Pescara (Abruzzes).

L’éditeur historique de la bande dessinée en Italie

Sergio Bonelli est un nom historique de la bande dessinée italienne. Né en 1932 à Milan et mort à Monza en 2011, il était un important dessinateur et éditeur italien. Son père, Giovanni Luigi Bonelli, est le créateur de Tex et le fondateur de la rédaction Audace, qui deviendra plus tard Segio Bonelli Editore (dirigé par Sergio depuis 1957). Parmi les plus importantes bandes dessinées publiées par la maison d’édition, qui a fêté son 80e anniversaire l’année dernière, figure Dylan Dog, créé par Tiziano Sclavi.

À LIRE: L'essor de la BD en Italie : pari gagné pour Zerocalcare et Bao Publishing

Historiquement, la maison a toujours privilégié le noir et blanc, vendant ses produits principalement dans les kiosques à journaux. Comme l’explique le site officiel, « l’une de ses plus grandes satisfactions est d’avoir réussi à faire connaître et aimer — pratiquement dans le monde entier, y compris aux États-Unis et en Amérique du Sud — cette bande dessinée italienne que, dans l’après-guerre, elle avait obstinément contribué à créer ».

En effet, de nombreux auteurs publiés par la maison d’édition ont été traduits dans le monde entier, il suffit de penser à l’édition indienne de Tex en tamoul.

Le meilleur de la bande dessinée italienne

Selon Genovesi, « nous ne pouvions pas choisir de meilleurs noms pour honorer la mémoire de Sergio Bonelli, un pilier de l’histoire de la bande dessinée italienne, à la mémoire duquel est dédié le prix que Cartoons On The Bay décerne en exclusivité depuis cette année en collaboration avec nos amis de Bonelli Editore », indique-t-il à l'agence Ansa.

À LIRE: La Revue dessinée débarque en Italie

« Carlos Grangel, qui signe également l’affiche du festival, est l’un des character designers les plus incisifs de l’univers de l’animation de ces dernières décennies, tandis que Zerocalcare est un auteur qui a réussi à démontrer, avec le succès de ses œuvres, que la bande dessinée italienne, grâce à sa créativité et à son talent, peut continuer à être un média de référence dans l’univers de la culture pop. »

“Deux des plus grands talents créatifs en circulation”

« Nous n’avons pas hésité à désigner deux des plus grands talents créatifs en circulation : Zerocalcare, qui, je crois, a plus que brillamment gagné le défi pas évident de porter ses histoires très personnelles sur papier aux écrans et aux écrans de télévision, en se faisant un narrateur précis et aigu du présent, et Carlos Grangel, le grand artiste espagnol qui, avec l’efficacité de son signe, a su dessiner des figures si fortes et iconiques qu’elles restent imprimées dans l’imaginaire collectif », commente Davide Bonelli.

crédits photo : Bonelli editore