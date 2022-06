Une saison 2 annoncée pour Idéfix et les Irréductibles

Le Studio 58 (Hachette Livre), France Télévisions et M6 sont heureux de proposer une deuxième saison des aventures de ces héros canins ; des épisodes toujours entièrement produits en France entre Paris et Saint-Malo, avec les studios o2o aux commandes de l’animation 3D. La diffusion internationale sera assurée par Mediawan. Les premiers épisodes devraient voir le jour à l’été 2023.

Grâce au travail de scénaristes talentueux menés par le directeur d’écriture Matthieu Choquet, les lecteurs vont retrouver des histoires mêlant habilement l’aventure et l’humour, avec des jeux de mots, des bagarres et un soupçon de magie. Une chose est sûre, cette nouvelle saison va avoir du chien !

Diffusée sur l’appli Okoo et sur France 4, cette première saison (52 épisodes de 11 minutes chacun), remporte un franc succès en France depuis sa sortie en juillet 2021 avec plus de 12 millions de téléspectateurs séduits, 2,3 millions de vues sur la plateforme France.tv et l’appli jeunesse Okoo et plus de 16 à 18 % de part d’audience en moyenne sur les 4-14 ans, avec des pics à 27 % de part d’audience.

Et, nouveauté, à partir de septembre 2022, la saison 1 d’Idéfix et les Irréductibles sera diffusée sur M6. La série Idéfix et les Irréductibles est également diffusée en Belgique francophone (RTBF), en Suisse francophone (RTS), au Québec (Télé-Québec) ainsi qu'en Allemagne (Super RTL).

La série Idéfix arrivera sur les écrans de nombreux autres pays en 2022 : en Belgique néerlandophone (VRT), en Norvège (NRK), en Pologne (TVP), en Hongrie (MTVA), en République tchèque (Ceska TV), au Portugal (RTP), en Italie (Rai)…

Signalons qu'un nouvel album d'Idéfix, Les Romains se prennent une gamelle !, sera en librairie le 15 juin prochain. Et que très probablement, un nouvel album du Gaulois à moustaches sortira en 2023...