Le philosophe Alexandre Jollien visé par une enquête pour agression sexuelle 

Auteur d'ouvrages à succès comme Éloge de la faiblesse ou Le Philosophe nu, Alexandre Jollien a notamment travaillé avec la maison d'édition Les Arènes/L’Iconoclaste, avant de passer chez Gallimard. C'est justement un ancien stagiaire des Arènes, Baudouin, qui l'accuse aujourd'hui d’attouchements et d'exhibition dans une chambre d’hôtel parisienne, en 2015.

L'information, communiquée par Le Parisien le 9 juin dernier, fut confirmée par l'AFP puis le Parquet de Paris le lendemain, lequel a annoncé qu'une enquête était désormais confiée au commissariat du 5e arrondissement de la capitale.

Le jeune homme, âgé de 20 ans au moment des faits, accuse le philosophe d'attouchements. « Un jour, il m’a dit qu’il avait mal aux mains et m’a demandé de les masser. Comme un imbécile, je l’ai fait. Puis il s’est rapproché physiquement, ses mains traînaient au niveau de mon sexe et de mes fesses. Au départ j’ai laissé faire parce que je pensais qu’il ne le faisait pas exprès puis c’était de plus en plus fréquent » explique-t-il au Parisien.

Lors d'une autre séance de travail, toujours à l'hôtel, le philosophe se serait mis nu, face au stagiaire, en lui ouvrant la porte. Alexandre Jollien a confirmé s'être mis nu, mais en présence de collaborateurs : « Lors d’une séance de travail où je dictais mon livre à une collaboratrice de la maison d’édition, on avait évoqué les blessures, la difficulté de se sentir handicapé, le fait que j’avais honte de mon corps. Avec son accord, je me suis déshabillé. Et j’ai eu la joie de comprendre que je n’étais pas si différent d’un autre homme. »

Baudouin, lui, estime avoir été harcelé et oppressé ; la prescription des faits se rapprochant, il porte plainte en 2021.

Du côté du philosophe, qui n'a pas encore été entendu par la justice, on conteste complètement les faits reprochés. « Je n’ai jamais imposé quoi que ce soit à qui que ce soit d’ordre sexuel », a-t-il déclaré au Parisien. Né infirme moteur cérébral, nécessitant une aide quotidienne, il affirme n'avoir jamais effectué d'attouchements sur le jeune homme. Son avocat, Philippe Guillemard, critique un « timing non spontané » et une « volonté de nuire ».

Dans une publication sur Facebook, l'écrivain a déclaré : « Des journalistes m’appellent à longueur de journée pour que je commente leurs commentaires. Je ne pense pas qu’une justice impartiale emprunte cette voie-là. Une chose est certaine et sacrée, il faut dénoncer les porcs, y compris si ça avait été moi. Une chose est sûre aussi. Des deux côtés si je puis dire, il y a un être qui souffre et la dignité de tout (sic) deux est sacrée. » Gallimard, la nouvelle maison d'édition du philosophe, n'a pas souhaité réagir à l'affaire.

Crédits : Alexandre Jollien et Bernard Campan, 2021, via Facebook