Quidam Éditeur ouvre sa collection de poche, Les Nomades  

« C'est un projet que j’ai laissé mûrir entre 2020 et 2022. Je me suis notamment renseigné auprès de mon distributeur, Harmonia Mundi, et d’éditeurs comparables à ce que je fais, et qui ont également lancé une collection de poche. L'idée était de comprendre les erreurs qu'il fallait éviter. » Ces mots sont ceux de Pascal Arnaud, animateur de Quidam Éditeur depuis sa création. Il s'évertue depuis maintenant 20 ans à dénicher des plumes contemporaines et à faire découvrir aux lecteurs français des écrivains étrangers.

Le projet est cette nouvelle collection de poche, dénommée Les Nomades. Pourquoi Les Nomades ? « Parce qu’on pourra, au gré des publications, y cheminer et vagabonder au fil d'écritures et de voix inattendues, goûter aux joies de la dérive de voyages intérieurs, rêver itinérances insolites, se laisser gagner par le rire, être cosmopolite et ancré, non-assujetti aux frontières, politique parfois. Cette collection confirme notre goût pour l’ailleurs : ouvrir et non rétrécir. »

Une des leçons que Pascal Arnaud a pu tirer de ces différentes discussions avec des collègues éditeurs et du monde de la distribution : s'armer de patience. « Il faut s'installer dans le temps. C'est pour ça que je table sur 6 titres dans l'année. » Harmonia Mundi, le distributeur de la maison, a tout de suite réagi positivement à ce projet, y voyant une belle occasion de revivifier le catalogue des éditions.

En outre, Pascal Arnaud s'appuiera sur son expérience de vente de droits de ces parutions à des éditeurs de livres de poche, comme pour les œuvres d'Éric Plamondon et Erwan Larher, à destination des éditions J'ai lu ou Le livre de poche. « Si je n’ai pas la force de frappe des grossistes du poche, les titres pourront vivre », explique-t-il.

Des enjeux éditoriaux... et économiques

Et d'ajouter : « La raison pour laquelle, entre autres, je lance cette collection, c'est tout simplement faire vivre le fond. Des tas de titres, qui ont eu une première vie, peuvent revivre en poche. » Les deux premiers, qui lanceront la collection et profiteront d'une seconde jeunesse, sont Le Répondeur de Luc Blanvillain et Quelques femmes de Mihàlis Ganas (Trad. Michel Volkovitch). Paru en janvier 2020, Le Répondeur s'est écoulé à 6000 exemplaires. Un succès pour Pascal Arnaud au vu du contexte pandémique dans lequel il a été publié. Cette réédition accompagnera la parution prochaine de Pas de souci du même auteur.

À côté de l'auteur français, la collection proposera également le court recueil de textes en forme de vignettes de l'auteur grec Mihàlis Ganas, Quelques Femmes, sorti en France en 2015. Ce recueil, « remarqué grâce à son style », est la première incursion du poète, connu en Grèce pour ses vers, dans la prose. Chaque petit moment est un instantané de vie d'une femme. « Comme il était épuisé, j'ai pensé que ce serait intéressant de le ressortir dans cette nouvelle collection poche, couplée avec Les Oubliés du Grec Thanassis Hatzopoulos, traduit par René Bouchet. »

Outre la reprise de textes précédemment édités en grand format, la maison souhaite également remettre sur le devant de la scène des titres qui ont pu disparaître des rayonnages, et qui n'ont pas forcément été publiés chez Quidam Éditeur.

Pascal Arnaud cite l'exemple de Julien Syrac, dont le Berlin on/off, Prix Boccace 2019 de la nouvelle, a été édité chez Quidam Éditeur. Son premier roman, La Halle, avait été publié aux éditions de la Différence en 2017, placée en liquidation judiciaire la même année. Pascal Arnaud a alors proposé à l'auteur de republier le roman chez Quidam ; l'occasion de lui donner une seconde vie. « De cette manière, il sera possible que je reprenne des titres pour les proposer en poche directement. »

Un éditeur qui se veut éclectique

Quand on demande à Pascal Arnaud quelles sont ses espérances en termes de ventes pour sa nouvelle collection, il ne se projette pas avec précision, connaissant la nature fondamentalement aléatoire de ce genre d'entreprise. Il indique en revanche avoir tiré Le Répondeur de Luc Blanvillain à 5000 exemplaires, et la moitié pour Quelques femmes de Mihàlis Ganas. Il développe : « On peut considérer que les titres qui ont performé en grand format seront attendus et donc auront potentiellement du succès. D'abord par ceux qui attendaient le format poche avec sa réduction du prix, et aussi parce que le bouche-à-oreille fonctionnera bien, puisque l'auteur possède déjà un électorat captif. »

Quidam Éditeur se caractérise, depuis ses débuts, par sa recherche de l'éclectisme, en travaillant sur deux axes : la publication d'auteurs contemporains inédits d'un côté, et de l'autre, d'auteurs étrangers qui méritent d'être découverts en France. Pascal Arnaud nous confie comment se fait la sélection des ouvrages : « Soit je vais les découvrir en traduction anglaise ou allemande, car je lis les deux, soit par l'entremise de traducteurs. » Alliant ainsi depuis toujours publications de textes grand public avec d'autres livres plus pointus, il explique qu'il continuera cette politique pour la collection Les Nomades, en s'inscrivant dans le contemporain.

Sont d’ores et déjà prévus dans la collection, avec les deux ouvrages cités, les titres suivants : Silens Moon de Pierre Cendors, L’Ami Butler de Jérôme Lafargue, La Halle de Julien Syrac, Hemlock de Gabrielle Wittkop, Trencadis de Caroline Deyns, Ultramarins de Mariette Navarro, lauréate du Prix littéraire Frontières – Léonora Miano 2022, Liquide de Philippe Annocque, Imelda de John Herdman, et Koumiko d’Anna Dubosc. Après les deux premières parutions de la rentrée littéraire, deux autres sortiront en janvier-février, avant deux autres au printemps.