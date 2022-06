Mafia Corse de Jacques Follorou : portrait d'une île sous influence

Niée par l'État et une bonne partie de l'opinion, la question de l'existence d'une mafia en Corse commence peu à peu à émerger sans pour autant faire l'objet d'un débat à la hauteur du défi posé à la France. Des magistrats spécialisés dans la lutte contre le crime organisé ont alerté, début 2020, en vain, le gouvernement. Un an plus tôt, deux collectifs anti-mafia voyaient le jour en Corse après l'irruption de nouvelles violences.

Jacques Follorou a entamé, dès 2004, un travail de définition d'un phénomène de violence organisée ayant pris le contrôle d'un territoire et d'une économie. Dans ce nouvel ouvrage, il entend s'attaquer à la partie la plus complexe de ce monde occulte : la relation entre des voyous devenus mafieux et les élus.

À peine effleurée par la justice, l'histoire de cette mainmise, initiée à la fin des années 1980, reste à écrire. Ses mécanismes sont subtils et insidieux. Ils ne peuvent fonctionner que grâce au régime de terreur imposé par des criminels qui ne vivent pas au ban de la société mais sont perçus comme des personnages aussi légitimes que tout autre personne de la vie publique locale. Ces mafieux et leurs héritiers ont prouvé que l'on pouvait payer de sa vie la volonté de s'opposer à leurs intérêts, et ce phénomène se perpétue de génération en génération.

Jacques Follorou a commencé sa carrière de journaliste, en 1993, au Canard enchaîné. En 1996, il rentre au Monde pour travailler sur les affaires judiciaires, et il intègre en 2008 le service international. Il est l'auteur d'une dizaine d'ouvrages.