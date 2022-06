Les deux morts de Charity Quinn de Katerina Autet : un polar déroutant

AVANT-CRITIQUE – Le monde se divise en deux catégories : les libraires et leurs clients. Ce que ces derniers ignorent — a fortiori, ceux qui ne fréquentent pas les librairies — c’est que se cache derrière chaque vendeur de livres un être investi d’une mission sacrée. Rien à voir avec le conseil de lectures ni la découverte de nouveaux auteurs. Ça, c’est pour l’apparat. En réalité, ils sont les gardiens de secrets immémoriaux, et protecteurs de notre réalité contre un monde mythique, peuplé de créatures parfois malintentionnées. Mais non, pas les éditeurs…