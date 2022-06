Myanmar : l'écrivain Kyaw Min Yu dans le couloir de la mort

Kyaw Min Yu, connu sous le nom de plume Ko Jimmy, était visé par un mandat d'arrêt depuis le mois de février 2021, après la publication sur les réseaux sociaux de textes critiques à l'égard du coup d'État militaire. La junte au pouvoir avait mis les moyens pour capturer le dissident, interpelé le 24 octobre 2021 à Rangoun.

Ancien responsable du groupe 88 Generation Students, qui milite contre la junte militaire, Kyaw Min Yu fait partie des cibles principales du pouvoir, qui l'a rapidement inculpé, après son arrestation, pour « haute trahison ». Les autorités avaient également fait état d'armes saisies parallèlement, et de projets terroristes auxquels Kyaw Min Yu, évidemment, aurait participé, selon le journal progouvernement The Global New Light of Myanmar.

En janvier 2022, la sentence tombait : Kyaw Min Yu et Phyo Zeya Thaw, lui aussi dissident, étaient condamnés à mort, pour ces actes de haute trahison et de terrorisme que le gouvernement leur reprochait.

Les deux condamnés avaient fait appel du jugement, sans succès. « Aujourd'hui, avec les appels rejetés, les condamnations à mort vont être exécutées », a commenté un porte-parole de la junte militaire, Zaw Min Tun.

Le groupe 88 Generation Students s'est fait connaitre en 1988, justement, pour sa lutte contre le gouvernement militaire, déjà, qui avait pris le pouvoir en 1962. En 1988, Kyaw Min Yu avait été arrêté pour ses activités de dissidence, jusqu'en 2005, puis de nouveau emprisonné entre 2007 et 2012, passant au total 21 ans derrière les barreaux.

Phil Robertson, responsable Asie de l'ONG Human Rights Watch, assure que l'exécution des prisonniers « équivaudrait à verser de l'essence sur le brasier de la résistance populaire contre les forces militaires, dans le pays. Cela conduirait aussi à une condamnation internationale et participerait à asseoir la réputation de la junte comme l'une des pires menaces contre les droits humains en Asie. »

« La brutalité sans limites et la cruauté inhumaine de la junte militaire ont conduit à la mort de centaines d'activistes et de leurs familles, opposés au coup d'État. Cette décision d'exécuter un auteur et un activiste prodémocratie, qui a dédié sa vie pour l'égalité, n'est qu'un nouvel exemple de la manière dont la junte gouverne par la terreur », explique Ma Thida, membre du Comité des Écrivains pour la Paix de l'ONG PEN International.

La diplomatie française a vivement condamné la condamnation à mort de plusieurs personnes, dont celle de Kyaw Min Yu.

Pour condamner à mort l'écrivain, la junte s'est appuyée sur une loi antiterroriste de 2014, qui permet, comme souvent avec ce type de texte, de viser des opposants et de les juger sans publicité, en limitant leurs possibilités de défense.

La junte militaire, depuis le coup d'État de début 2021, s'est rendue coupable de plusieurs crimes, dont les morts de plusieurs écrivains au cours de manifestations. Récemment, le gouvernement a aussi fait fermer trois maisons d'édition, dont une pour la publication d'un livre évoquant le génocide des Rohingyas.

via Radio Free Asia, Al Jazeera

Photographie : Kyaw Min Yu, via Facebook