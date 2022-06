Michel Bussi : “Dans 10 à 30 ans, nous aurons une dette à payer envers les immigrés

Adama Ballo, jeune Malien de 20 ans a fui, après un long périple, un pays en guerre pour rejoindre la France. Recueilli par les services sociaux, il voyagera jusqu'à Rouen, avant de s'installer à Darnétal. Après un apprentissage dans une boucherie, son patron, Irwin Lafilé, l'engage en CDI. Bien installé, intégré, Adama reçoit pourtant, début mai, une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français).

Selon la préfecture, la situation du jeune homme n'est pas correctement régularisée – une demande de visa au long cours devant s'effectuer à partir du pays d'origine, et son acte de naissance étant, d'après les services administratifs, contrefait. Adama doit donc retourner au Mali pour effectuer cette demande et espérer, en cas de réponse favorable, une installation à long terme en France. Toutefois, son départ met en danger la survie de la boucherie : son patron, Irwin Lafilé, s'est donc engagé, grâce à des pétitions et appels dans la presse et aux élus locaux, à aider son employé à rester en France.

Une situation qui rappelle celle de Laye Fodé Traoré, apprenti boulanger guinéen qui avait également reçu, en 2021, une OQTF : son patron, Stéphane Ravacley, avait alors entamé une grève de la faim pour soutenir son apprenti.

Une situation "absurde"

Si la boucherie d'Irwin Lafilé est bien connue des habitants de la commune, elle l'est aussi de Michel Bussi, écrivain à succès dont les nombreux ouvrages caracolent régulièrement en tête des ventes. « Je le voyais régulièrement en boutique. Les habitants de Darnétal connaissent bien Adama. Quand nous avons appris la nouvelle, nous sommes tombé des nues », nous explique-t-il par téléphone.

Si Adama avait, selon l'OQTF, jusqu'au 8 juin pour quitter la France, son avocat a interjeté appel, le tout conjugué à une mobilisation de la Métropole de Rouen. Un délai de 3 mois, avant un nouvel avis du tribunal administratif, donne donc un sursis au jeune Malien et à la boucherie. Pour le romancier, la situation est ambivalente : « Adama coche toutes les cases de l’intégration : il a toujours été dans la légalité. Il a reçu de l’aide des services administratifs, est en CDI, il paye ses impôts. Forcément, il lui manque des papiers : quand il est arrivé, il était mineur, il n'allait pas embarquer un dossier complet avec lui. »

Le blocage administratif serait caractéristique de ce genre de situation, avec des services étatiques plus ou moins tatillons : « Cela concerne la condition générale des migrants : c’est toujours très compliqué administrativement », explique-t-il à ActuaLitté. L'objectif, à ce jour, est que la situation d'Adama soit régularisée sans qu'il ne décolle de France, permettant au commerce de poursuivre son activité mais aussi, comme l'écrit Nicolas Mayer-Rossignol dans un courrier, de résoudre une situation « absurde ».

Une bruyante rhétorique anti-immigration

L'auteur de Nouvelle Babel (Presses de la Cité) n'en est pas à son premier soutien médiatique envers les réfugiés : dans On la trouvait plutôt jolie, paru en 2017, Michel Bussi contait l'histoire de Leyli, incarnation de toutes les femmes et de tous les hommes prêts à risquer leur vie pour s’échouer sur les rives faussement séduisantes de l’Europe. Dans Nouvelle Babel aussi, on voyage : Rio, Kazakhstan, Himalaya, Birmanie... Pourtant, selon lui, le cas d'Adama diffère de ses engagements politiques : « Ici, même ceux qui ne sont pas favorables, en temps normal, à ce genre de politiques, devraient être en accord avec nos revendications. C'était un mineur isolé : il y avait, en France, un devoir de protection. Heureusement, là-dessus, il n'y a pas de débat ! »

Toutefois, de manière plus générale, l'écrivain se dit en désaccord quasi-constant avec les politiques gouvernementales actuelles en matière d'immigration. Donateur caricatif régulier pour l'Association SOS Méditerranée, qui agit pour mettre fin aux naufrages en pleine mer, il assure « ne pas comprendre qu’on puisse entraver leur action ».

« Je pense que dans 10 à 30 ans, nous aurons une dette à payer envers l’histoire et envers les immigrés. Comment peut-on tolérer les noyades, ruiner les espoirs de ceux qui espèrent simplement une vie meilleure ? », questionne-t-il, ajoutant d'ailleurs que le plus gros succès de l'histoire du cinéma, Titanic, est aussi un film sur des migrants, européens cette fois. « Mais l’opinion publique, de plus en plus marquée contre l’Islam, ne facilite pas des politiques favorables à l’immigration. »

S'il n'a pas prévu, pour le moment, d'autre ouvrage portant sur ce sujet « très clivant », Michel Bussi oppose régulièrement la vision médiatique portée sur l'immigration et les cas plus personnels. « Je ne connais personne qui, s’il faisait face à une personne en train de se noyer, s’empêcherait de lui tendre la main afin de la sauver. Mais la peur est alimentée par la vieille rhétorique, "On ne peut pas accueillir toute la misère du monde". Il faut quand même rappeler que 80% des migrants partent dans des pays pauvres, et près de chez eux - ils ne viennent pas tous en France… »

L'auteur rappelle d'ailleurs que les économistes ont prouvé, à de nombreuses reprises, que l'arrivée de migrants en France est bénéfique pour l'économie. « Parfois, il faut aussi savoir être rationnel. Dans tous les cas, on ne pourra jamais tuer l'espoir, leur espoir, qui sera toujours présent dans la nature humaine. »

Du côté d'Adama, en tout cas, l'espoir va bon train pour que sa situation soit régularisée en France. Dans l'attente du jugement du Tribunal Administratif, qui sera donc rendu en septembre, son histoire a été largement partagée par les médias normands et nationaux. De quoi rassurer les habitants de Darnétal, mais aussi, comme le souhaite Michel Bussi, de « commencer à réfléchir pour organiser les choses autrement - et conjuguer humanité, protection et soutien ».

