"Le féminisme de Better Call Julia, c’est un féminisme d’éveil"

Attablée avec des bonbons en forme de clitoris de sa création, Julia Pietri, auteure et fondatrice du compte Instagram le Gang du Clito, nous invite à découvrir les nouveautés de sa maison d’édition féministe et précurseure, Better Call Julia. Créée en 2018 pour éditer son Petit Guide de la Masturbation féminine, auquel aucune maison ne croyait, sa structure se veut polyvalente et spécialiste à la fois.

« Le Gang du Clito et Better Call Julia sont nés à peu près en même temps. J’avais lancé la page Instagram pour recueillir des témoignages en vue de l’écriture de mon premier livre. À travers ce profil, j’ai recueilli plus de 6000 témoignages, ce qui en fait l’une des plus grandes études sur la masturbation féminine en France ! » souligne Julia Pietri.

« Si j’ai lancé la maison pour sortir ce premier livre, elle a continué de se développer avec l’apparition des autres titres d’abord à destination des enfants, et aujourd’hui ceux de Fia Maureen Kakou et de Maud Blondeau. Jusqu’à présent, je n’avais édité que mes livres, je voulais offrir cette possibilité à d’autres femmes. Pour l’instant, Better Call Julia n’édite que des femmes, uniquement des premiers livres qui permettent de poursuivre dans la direction d’un pop feminism qui démocratise les féminismes pour toutes et tous. D’ouvrir de véritables portes d’éveil pour tous aux féminismes. Cela peut passer par de la littérature jeunesse, des romans, des essais, de la poésie... La forme est assez libre tant que cela parle de féminismes pour tous. »

Une liberté de forme qui se ressent d’ores et déjà dans son catalogue, étoffé aujourd’hui de trois nouveaux titres. Le second tome du Guide de la foufoune sexuelle, cette fois-ci à destination des ados, mais aussi le recueil de poésie Les mots de feu de Fia Maureen Kakou ou encore le guide hybride de Maud Blondeau intitulé Big Bang Féministe.

Des supports bienveillants

« Aujourd’hui j’ai voulu continuer l’aventure avec le tome 2 du Guide de la foufoune sexuelle, consacré cette fois-ci aux adolescents. L’important avec ce volume deux, c’est de venir casser les mythes du patriarcat selon lesquels il est normal pour les jeunes filles d’entrer dans la sexualité par la douleur. Je voulais rappeler que la sexualité c’est avant tout le plaisir et non la souffrance. Pour cela, je remets l’égalité femme-homme au centre de la discussion. »

Et pour aller plus loin dans cette démarche, elle fait le choix d’utiliser à nouveau l’écriture inclusive, visant à dégenrer toutes les descriptions. Tout est pensé pour effacer l’image d’un sexe passif qui subit un sexe actif. « L’écriture inclusive était très importante pour moi. Pourtant, au début, ce n’était pas gagné, j’ai eu du mal à m’habituer à cette nouvelle écriture. Mais finalement, je me suis rendu compte qu’on ne répondait pas à la même question quand on me disait “quels sont tes auteurs préférés ?” et si on reformulait pour me demander “quels sont tes auteurs et tes autrices préférés ?” Tout de suite, le fait de nommer les choses, j’allais penser à parler des femmes. L’écriture inclusive est une façon de rendre visible l’invisible. »

Dans le premier tome, il était question de découverte du corps et de la notion de consentement à destination d’enfants de 4 à 12 ans, ce deuxième opus s’inscrit dans une certaine continuité. « Je continue à m’adresser directement à l’adolescent, en utilisant la première personne et en parlant de moi, de ma propre adolescence, pour faire comprendre que la puberté peut aussi être une super étape lorsqu’on s’éloigne de ses complexes et de ses tabous. C’est pour cela qu’on a voulu avec Pauline D., l’illustratrice, représenter toutes les morphologies. J’y présente aussi des notions d’éducation féministe. C’est LE petit livre que j’aurais aimé avoir ado. »

Partir de ce qui est juste

De son côté, Maud Blondeau propose un ouvrage hybride à mi-chemin entre le guide et l’essai, Big Bang Féministe. Cet ouvrage est né après avoir vécu une petite révolution intérieure en trouvant le métier qu’elle voulait faire. Ainsi, lors de l’appel à manuscrit lancé par Julia Pietri, elle avait déjà ce livre à proposer. « J’y retrace l’explosion qu’on peut ressentir en soi lors de cette déconstruction féministe. Quand on ouvre cette petite porte et qu’on se dit “tiens c’est pas mal ici...”, mais que l’on n’a pas les codes ou l’éducation permettant d’en comprendre toutes les notions », explique l’auteure.

Liant psychologie, introspection et pop culture, l’auteure et l’éditrice insistent, Big Bang Féministe est aussi là pour rappeler que le féminisme n’est pas la nouvelle injonction. « C’est un petit guide qui fait travailler, qui invite les lectrices et les lecteurs à se trouver en fonction de sa propre vie, de sa situation. Dans cet ouvrage pédagogique et ludique, on retrouve des personnages de séries et de pop culture que l’on connait et que l’on adore pour décomplexer le féminisme. Qui de mieux que Bree Van de Kamp et ses fameux muffins pour dénoncer les injonctions extérieures ? » s’amuse Maud Blondeau.

Femme de lettres, femme de l’être

Des contes, des essais, mais aussi de la poésie. Mettant sa casquette d’éditrice, Julia Pietri explique « On a fait de la poésie un genre trop élitiste aujourd’hui. Ce sont les mots, l’oralité avant tout. C’est toujours dans cette démarche de démocratisation, de rendre simplement accessible ce qui semble compliqué que sont nés Les mots de Feu de Fia Maureen Kakou. C’est une poésie à la fois très accessible en quelques vers, cash et direct, qui joue également sur la musicalité de la résonnance. »

« Je me suis beaucoup inspiré de Femmes qui courent avec les loups : Histoires et mythes de l’archétype de la femme sauvage. Ma poésie est une ode à cette femme sauvage, créatrice, qui ne se laisse pas brider. Les mots de Feu rendent hommage à toutes les femmes, toutes les âmes prêtes à embrasser cette puissance, cette force créatrice que chacun de nous renferme », indique Fia Maureen Kakou.

Fia Maureen Kakou explique être une femme de lettres, mais aussi une femme de corps, un corps qu’il faut se réapproprier. Elle revendique le droit d’avoir faim, de désirer tout autant qu’être désiré. Elle dit écrire cette puissance silencieuse et inconsciente qui sommeille en chacun de nous et qui doit être célébrée. « Les mots de feu sont une lettre d’amour aux femmes et à leurs forces. »

Introspection au service de l’action

Autant de voix pour continuer à démocratiser le féminisme, ou plutôt les féminismes. Pour apprendre à vivre son féminisme dans une société qui ne l’est pas encore. « Pour la suite, je vais continuer à sortir des livres féministes pour les enfants, les adolescents, les femmes, en fonction de ce que je rencontre. À chaque fois, ce sont des livres que j’aurais adoré avoir. Tant que ces livres n’existeront pas, je les éditerais. »

« Le féminisme de Better Call Julia, c’est un féminisme pour toutes et tous, c’est un féminisme d’éveil, c’est la première porte pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore féministes et pour toute celles et ceux qui pensent que le féminisme, c’est un gros mot », s’amuse la créatrice. « Une communication militante, c’est une communication engagée éthiquement et moralement par rapport à mes idéaux. Pour moi, c’est avant tout de publier des choses qui ne sont pas encore publiées et surtout qu’on ne publie pas encore. C’est être précurseur et réussir à sortir ce que les grandes maisons d’édition ne sont pas encore prêtes à faire. »

Crédits photo : Jullia Pietri, Fia Maureen Kakou et Maud Blondeau avec leurs ouvrages -ActuaLitté, CC BY SA 2.0