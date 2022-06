Nathalie Azoulai, Prix Evok 2022 pour La Fille Parfaite

« Il y a des prix littéraires prestigieux, des institutions, des spéciaux, des spécifiques, des prix de spécialistes et d'autres de lecteurs... Pourtant, Emmanuel Sauvage, chef d'orchestre du groupe Evok, à l'esprit bouillonnant, et créatif s'est associé aux qualités littéraires et au savoir-faire de Tristane Banon, romancière depuis vingt ans et d'Emmanuelle de Boysson, romancière, journaliste culturelle à l'origine de plusieurs prix littéraires, pour imaginer le tout premier prix littéraire Evok », explique le groupe sur son site internet.

Après deux premières éditions qui ont primé Anne-Sophie Stefanini pour Cette Inconnue (Gallimard) en 2020 et Constance Joly pour Over the Rainbow (J'ai Lu) en 2021, c'est donc Nathalie Azoulai, déjà lauréate du Prix La Ponche pour le même titre, qui est sacrée cette année.

Les livres en compétition, mis à part ce titre, étaient les suivants : Connemara de Nicolas Mathieu (Actes Sud) ; Rien ne nous séparera de Thierry Cohen (Plon) ; Monument National de Julia Deck (Editions de Minuit) ; Par le fil je t'ai cousue de Fawzia Zouari (Plon) ; Allons danser de Brice Homs (Anne Carrière).

Le résumé de La Fille Parfaite par P.O.L :

Elle a dit, c’est génial finalement, considère qu’on est les deux filles d’une seule et même famille : l’une fera des maths, l’autre des lettres. Nos parents auront le sentiment d’avoir accompli une progéniture parfaite, qui couvre tout le spectre. Tu te rends compte, où qu’ils tournent la tête, nos parents, il y a toujours une de leurs deux filles pour savoir. Ce doit être extrêmement satisfaisant pour des parents, tu ne crois pas, d’atteindre ces extrémités, des confins qui se confondent ? Et puis, nous sommes des filles, ça ne s’est jamais vu. Il y a des tas de frères célèbres, avec un grand scientifique et un grand homme de lettres, les James, les Huxley, les Flaubert, les Proust, mais tu remarqueras, chaque fois, ce que retient la postérité, c’est l’écrivain. C’est injuste mais c’est comme ça, de nous deux, c’est toi qui resteras, pas moi.

Rassemblés au Brach Paris, les membres du jury ont été touchés par l’amitié tumultueuse entre Rachel et Adèle, savant mélange de fusion et de malaise profond.

Le jury, constitué d'une quinzaine de personnalités issues du monde de la culture, du sport, de l’entreprise et des médias, était composé cette année d’Amir, Keren Ann, Tristane Banon, David Bellemere, Laurence Benaim, Emmanuelle de Boysson, Karima Charni, Boris Derichebourg, Youri Djorkaeff, Arielle Dombasle, Raphaël Enthoven, Laurence Ferrari, Liane Foly, Dorothée Gilbert, Aurélie Saada, Emmanuel Sauvage et Laura Tenoudji.

La remise du prix aura lieu le 20 juin au Brach.

Crédits : Evok