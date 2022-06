BDfugue souhaite fidéliser les lecteurs avec des Bulles

« En 2015, une enquête de satisfaction nous a mis la puce à l’oreille : la clientèle des internautes implique un engagement humain de la part des vendeurs en ligne, pour constituer un lien que le numérique n'aide pas vraiment à instaurer », détaille Thomas Jacquart, fondateur de BDfugue.com, à ActuaLitté. « Consolider cette relation, cela s’appelle en marketing un programme de fidélisation, mais pour garder l'esprit BDfugue, il fallait une note exprimant notre identité. » Raison pour laquelle le projet fut si long à structurer.

« Notre base de données clients est très importante, avec deux constats : la proportion de lecteurs qui ne sont venus qu’une fois est considérable, et ce, malgré une grande satisfaction vis-à-vis de notre service », poursuit-il. En somme, les internautes passent commande quand cela les arrange, sans se sentir plus tenus de revenir : une tendance classique du ecommerce, à inverser, certes, dès lors que l'on aurait les bons outils.

Les Bulles, monnaie toute trouvée

L’idée rapidement remontée sera d’intéresser les utilisateurs, et plus particulièrement les connaisseurs et passionnés. Quitte à les intéresser au sens financier du terme : « Nous avons imaginé un modèle de gamification, avec des niveaux à passer, de Copiste à Critique influent. Ainsi, nous proposons aux clients ayant acheté une BD sur le site de publier une chronique de 40 mots sur notre site, et de voir leur démarche récompensée. »

Une chronique rapportera alors 30 Bulles, la monnaie locale qui n’a rien de crypto. Une manière tout à la fois de naviguer dans l’univers du 9e Art, avec un clin d’œil et de mettre en place une interaction autant qu’un processus d’engagement.

« Les utilisateurs accumuleront des Bulles — comme l’on peut obtenir des bons d’achat —, pour s’offrir de nouveaux albums à l’avenir », reprend Thomas Jacquart. Et pour cause : les Bulles ne sont pour l’heure pas acceptées dans d’autres commerces que le site de BDfugue. Toutefois, l'extension du programme aux librairies physiques ne tarderait pas – quelques menus détails restent à régler pour ce faire.

« En alimentant les pages de notre site, tout en étant récompensés pour ce faire, nous souhaitons engager les clients dans la constitution d’une communauté, d’une part, et l’amélioration de notre site, devenant un peu le leur. » Des analyses intelligentes et des remarques pertinentes, le tout avec une dimension technologique d’amélioration du référencement global : la solution devient gagnante pour tout un chacun.

« D’un côté, rendre BDfugue.com plus personnel, en ouvrant cet investissement, de l’autre, remercier nos utilisateurs justement de s’y investir », conclut le responsable du site.

Don de Soi

La suite est plus traditionnelle, mais non moins amusante : des liens de parrainage seront mis en place, moins dans une logique de SEO que d’essaimage global. Et quitte à jouer sur une dimension communautaire, on plonge, là encore, dans un mini jeu de rôle : « On parraine, donc on agrandit la famille des bédéphiles réunis autour de BDfugue.com. » La famille, voire la Famiglia, quand on se réfère aux titres accordés à mesure que les parrainages augmentent : Don des mangavores ou encore Godfather du 9e Art. Imaginons qu'arrivera Il Padrino Comics, et ainsi de suite.

« Concrètement, nous reversons 5 % — qui reste d’ailleurs la remise légale autorisée sur la vente de livres — pour tout achat par un filleul depuis le lien d’un parrain. Le paiement s’effectue, là encore, en Bulles : cela entretient le vice assumé pour la bande dessinée », s’amuse Thomas Jacquart.

Des Bulles, et encore des Bulles, de quoi faire tourner la tête de certains qui surveillent d’un œil suspicieux ce modèle : pourtant, le respect de la loi Lang est lisible de bout en bout, la logique, loin d’être économique, repose avant tout sur « la construction d’une relation plus forte. Ou du moins nous faisons un premier pas, que l’on espère concluant, en attendant les suivants. Toujours dans l’esprit de faire du site un espace à l’image de nos librairies : des endroits où l’on est un peu chez soi. »

Interdiction, pour autant, de mettre ses pieds sur la table, sans avoir enlevé ses chaussures. Le programme est présenté ici.

