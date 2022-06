L'immeuble de la rue Cavendish, premier volet d'une serie feel-good parisienne

Dans cet immeuble, les voix passent entre les murs, les portes qui claquent et les aventures des voisins rythment les journées et les nuits de Margaux. Elle qui espérait un peu de calme, ici, non loin des Buttes-Chaumont, la voilà embarquée dans des histoires à tout va. Entre une concierge très désagréable ; Lou, une petite fouine qui traîne entre les étages à l’affut de secrets à se mettre sous la dent ; Victoire, une violoniste charmante et charmeuse ; Markus et Jérôme, adorable couple du dessous ; ou encore Alphonse, un homme qui perd la tête, un peu sénile – la vie de Margaux devient bien plus mouvementée qu’elle ne l’avait imaginé.

Et, au milieu de ce brouhaha, le couple que forment Marc et Perla Marchand. Après seulement quelques jours dans l’immeuble, Margaux les entend se disputer très violemment à l’étage du dessus. Inquiète, elle évoque la situation autour d’elle, tente de trouver une explication. Elle espère que ce n’était qu’une instance ponctuelle – malheureusement, les éclats de voix et les bruits de vaisselle brisée deviennent de plus en plus récurrents, de plus en plus agressifs, alors que Perla est sur le point de donner naissance à leur enfant.

Passé l’accouchement, le silence tombe. Et bientôt, Margaux réalise que la femme de Marc Marchand s’est tout bonnement volatilisé. Même si Margaux demande de l’aide et parle de cette étrange disparition, personne dans son entourage ne la prend véritablement au sérieux. Et lorsqu’elle voit son voisin jeter des sacs entiers de vêtements dans le local à poubelles, cette amoureuse de films d’horreur ne peut s’empêcher d’imaginer les pires scénarios. Avide d’en savoir plus, la jeune femme fait tout afin de s’assurer que Perla n’est pas en danger.

Ce premier roman dévoile le palmarès de personnages qui habitent cet immeuble. Le ton est léger, parfois frivole, et pourtant, l’autrice trouve aussi le temps de traiter de sujets d’actualité, plus sérieux, comme les violences conjugales.

Sans être un chef-d’œuvre de littérature, L’immeuble de la rue Cavendish a de quoi plaire. Les personnages sont intéressants, très différents les uns des autres, certainement de façon à justifier une série de plusieurs tomes qui trouveront à chaque fois un protagoniste différent. Ce récit est fait pour l’été, correspond à une lecture simple, agréable – et qui se fera de préférence sur la plage avec un cocktail à la main pour les plus chanceux...