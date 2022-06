Sindbad Jeunesse, une collection français-arabe

Ses ouvrages deviennent difficiles à trouver en librairie, mais les versions d’occasion ne manqueront pas : Boris Pahor, écrivain italien, est décédé à l’âge de 108 ans. Ses livres, traduits dans des dizaines de langues, ont fait de lui l’auteur slovène le plus prolifique. Et l’une des voix les plus significatives dans le récit de la déportation, des camps de concentration ou encore des discriminations contre la minorité slovène par le régime fasciste.