Manga culte, Berserk se poursuivra sans Kentarō Miura

SALTO22 – Quelque chose d'inédit se produit sur la scène italienne : non seulement la bande dessinée devient de plus en plus populaire, mais surtout, pas uniquement auprès d'un jeune public. Pour cette raison, et bien d'autres, La Revue dessinée, le trimestriel français qui passe au crible l’actualité, en format BD, débarque en Italie : elle s’appellera Revue dessinée Italia et sera la première revue de journalisme dessiné à paraître dans le Bel Paese.