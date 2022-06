José Saramago s'expose dans un centre commercial brésilien 

Unique auteur lusophone à avoir reçu le prix Nobel de littérature, en 1998, José Saramago est notamment connu pour ses ouvrages L'Aveuglement (Ensaio sobre a cegueira, Seuil) ou Le Dieu manchot (Memorial do convento, Métailié et Albin Michel). Il est traduit en France par Geneviève Leibrich. L'on fête ainsi, cette année, le centenaire de sa naissance, douze ans après sa mort en juin 2010, à Lanzarote.

De nombreux hommages lui seront rendus en 2022, partout dans le monde ; et au Brésil, où l'auteur portugais est très reconnu, c'est dans un centre commercial de São Paulo qu'une exposition mettra en avant des photos, textes et manuscrits de l'écrivain. Intitulée « Voltar aos Passos que Foram Dados » (« Retour aux étapes qui ont été franchies »), elle sera visible du 3 juin au 3 juillet, à l'étage Treze de Maio.

L'exposition présente, pour la première fois au Brésil, des textes, des photos et des documents issus de la collection de la fondation José Saramago. Une frise chronologique fera état de tous les ouvrages de l'auteur portugais, publiés au Brésil par la Companhia das Letras. De plus, les éléments exposés permettront de comprendre le style d'écriture de l'écrivain — une plume presque orale, et des textes faits pour être lus.

« Le Shopping Pátio Paulista est honoré d'accueillir cette exposition sans précédent au Brésil. Des actions comme celle-ci renforcent l'engagement du développement envers la ville de São Paulo. La culture est l'un de nos principaux piliers et nous espérons qu'il s'agit de la première étape d'un partenariat long et fructueux avec le Musée de la langue portugaise et la Fondation José Saramago », s'est réjoui Gabriel Lima, responsable marketing de Shopping Pátio Paulista. La sélection et composition de textes fut effectuée par Carlos Reis et Fernanda Costa ; le design, lui, est signé André Letria.

Comme indiqué sur l'affiche de l'événement, l'exposition est gratuite : il suffit d'échanger un coupon, par téléphone, sur l'application du centre commercial.

Ce n'est pas la première que le lieu, qui abrite des enseignes mondiales telles qu'Adidas ou l'Occitane, met la culture à l'honneur. En 2014, à l'occasion de nouvelles représentations d'« Alice à Pâques, la comédie musicale » — tirée de l'ouvrage Alice aux pays des merveilles de Lewis Carroll —, le centre commercial avait accueilli, trois fois par jour, le lapin blanc, le chapelier fou et Alice, déambulant dans les couloirs pour le plus grand plaisir des petits.

Cette fois-ci, ce ne sont donc plus des lapins en retard qui décoreront les allées menant vers les magasins, mais bien un écrivain phare de la littérature portugaise.

Crédits : Casa de América (CC BY-NC-ND 2.0)

Via GuiaSP, PublishNews