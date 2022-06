Communiquer avec vos lecteurs : des outils pour créer votre blog

En effet il y a des plateformes très riches pour réaliser un blog gratuitement grâce auquel vous augmenterez votre visibilité en ligne. Que vous disposiez ou non de votre propre domaine ou hébergement.

Par chance, aujourd'hui il n'est pas indispensable de posséder une grande maîtrise de la programmation pour disposer d'un site web ou d'un blog. Il n'est pas non plus nécessaire d'investir beaucoup d'argent. À partir de zéro dollar et en fonction du budget dont vous disposez, vous pouvez créer votre propre blog sur Internet.

Qu'est-ce qu'un CMS ?

Un CMS (Content Management System) est un logiciel qui permet de créer, d'éditer et de gérer le contenu d'une page web. Il est à préciser que son objectif principal est de permettre une gestion plus facile de tous les éléments qui composent n'importe quel site web. La grande majorité des pages web utilisent un certain type de gestionnaire.

En effet, cela facilite beaucoup la création d'un site, l'ajout de contenu et sa modification, ainsi que la personnalisation nécessaire pour le distinguer des autres.

Le besoin d'un CMS peut sembler logique aujourd'hui. Cependant, il y a quelques décennies, pour avoir un site web, il fallait beaucoup de connaissances approfondies sur les langages de programmation.

Une solution efficace au besoin d'étendre l'utilisation d'Internet a été créée. C’est la création d'un gestionnaire de contenu installé uniquement au niveau du serveur. Elle vous permet de créer et de gérer votre propre site web de manière plus simple.

À quoi sert un CMS ?

La fonction d'un logiciel CMS est de faciliter tous ces processus et de les mettre à la disposition du grand public. Un public qui n'a ni le temps ni les connaissances techniques. De manière très simple, on pourrait dire qu'ils fonctionnent comme des "templates". Mais pas seulement pour l'aspect externe (frontend), également aussi pour toute la gestion interne (backend).

En utilisant un CMS pour gérer votre contenu, vous pourrez automatiser la plupart des processus qui maintiennent votre site web vivant et à jour.

Un exemple concret avec Hubspot

Hubspot est un CMS qui propose de nombreux outils pour communiquer avec vos utilisateurs efficacement afin de les convertir potentiellement en clients si cela est votre but.

Vous avez tout un ensemble de possibilités mises à votre disposition en quelques clics sur une même interface.

Ainsi, un chatbot ou encore de l’email marketing sont réalisables et les mettre en place ne vous prendra que quelques minutes. Ce sont de parfaits outils pour prendre la température si vous voulez sonder vos utilisateurs tout en les informant de vos projets.

Apprendre à créer du contenu

Vous avez sûrement déjà quelques idées sur le type de contenu que vous souhaitez commencer à publier sur votre blog.

Cependant, il est fort probable que d'ici peu vous vous demandiez comment orienter votre blog vers la conversion des utilisateurs. Ou en d'autres termes, il viendra un moment où vous vous demandez si votre blog est professionnel. Ces options peuvent faire partie de vos objectifs.

Créez votre marque personnelle et gagnez en autorité dans l'industrie. Ensuite, différenciez-vous des autres professionnels indépendants. Devenez consultant en entreprise.

Essayez de maintenir un canal de communication avec les clients. Quels que soient vos objectifs, il est recommandé qu'ils respectent la méthode SMART : Spécifique (spécifique), Mesurable (mesurable), Achievable (atteignable), Réaliste (pertinent), Time-Oriented.

Les bonnes bases d'un article de qualité

Les articles ont des structures simples et directes. Chaque partie a une fonction fondamentale avec des questions auxquelles il faut répondre et des éléments qui doivent être présents. Apprenez à connaître cette structure et produisez d'excellents articles. (Résumé, introduction, revue de la littérature, méthodologie, discussion des résultats, conclusion et références.)

Il convient de rappeler que bien qu'il ait une structure de base, l'article peut avoir d'autres sections, tant qu'il contient les éléments de la structure de base. Quant à l'ordre, certains indiquent que la méthodologie vient avant la revue de littérature. Mais cela n'a pas beaucoup de sens, puisqu'on s'attendait à ce que vos choix méthodologiques soient basés sur vos références bibliographiques.

La nécessité de s'adresser à ses lecteurs

N'oubliez pas d'ajouter de la personnalité. À moins que vous ne rédigiez un document de recherche, votre contenu doit avoir un peu de personnalité. N'ayez pas peur de le rendre amusant. Vous devez communiquer avec vos lecteurs. Ne les écrivez pas dans vos e-mails.

La lecture d'un contenu rend le contenu d'une conversation plus intéressant lorsque vous vous sentez comme un participant actif.

Rappelez-vous pourquoi vous avez écrit cet article (et qui sont vos lecteurs). Pourquoi est-ce que j'écris ceci ? Qu'est-ce que je veux que mes lecteurs en apprennent ? Après avoir lu cet article, qu'est-ce que je désire qu'ils entreprennent ? M'appeler ? Remplir un formulaire ? Télécharger un PDF ?

En fin de compte, vous écrivez pour vos lecteurs. S'ils ne peuvent pas trouver votre contenu de valeur, alors vous ne devez pas écrire. Vous devez sympathiser avec eux, sinon, à quoi ça sert ?

Générer de l'attention

Les blogs constituent un excellent outil pour permettre à votre entreprise de trouver sa voix et de créer une marque. En transmettant des informations utiles à toute personne intéressée par votre secteur d'activité ou par vos produits et services particuliers.