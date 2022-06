Les chats ne rient pas, ou comment éviter une séparation

Le titre un peu énigmatique de ce roman cache en fait son intérêt. En effet c’est moins du chat dont il s’agit que des trois personnages qui gravitent autour de lui. Le chat, qui s’appelle Son, va mourir. Cet évènement réunit Renko, une réalisatrice de films, Hayakawa, un scénariste qui est son ex-petit ami, et Miyata, le nouveau mari de Renko qui est journaliste.

Le récit revient en fait sur la relation entre Renko et Hayakawa. Au fil du récit, le chat disparait et laisse place à une analyse de leur séparation. Il retrace les erreurs commises par le couple : excès d’investissement dans le travail, absence de communication lorsque survient un problème, installation d’une routine, etc. La vie des personnages et leur travail créatif sont imbriqués, au point que leur séparation fournit la matière à un film sur lequel ils travaillent ensemble (lui écrit le scenario et elle réalise le film).

Le chat néanmoins a une fonction importante dans le récit. Il est en quelque sorte le « catalyseur » puisque c’est lui qui réunit les personnages. Il est intéressant en effet de constater que les chats ont souvent un rôle important dans la littérature japonaise.

Dans ses nouvelles et romans, l’écrivain Haruki Murakami fait par exemple souvent intervenir des chats. Dans ses Chroniques de l’oiseau à ressort, la vie de Toru Okada, un jeune banlieusard sans emploi bascule notamment avec la disparition de son chat. On pense aussi à Je suis un chat, un classique de la littérature japonaise, de Natsume Soseki. Le chat du maitre de maison prend la parole et observe les humains. A travers les yeux du chat, l’écrivain (1867-1916) décrit le Japon de son époque, à savoir la période Meiji.

Dans Les chats ne rient pas, l’auteur Mukai Kosuke explore aussi notre rapport aux animaux, notamment à travers le personnage de Renko, qui est très attachée à son chat. Celui-ci en fait tient la place d’un être humain. Il est traité comme tel, et tous les traitements sont utilisés pour le guérir. Les humains restent même à son chevet durant le temps de sa maladie.

In fine, c’est un premier roman très réussi que nous offre Mukai Kosuke. Et l’on pourra tirer profit de l’analyse de la séparation du couple pour éviter les écueils décrits dans le livre.