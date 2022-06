Rencontre avec Richard Peduzzi au Mobilier national

Richard Peduzzi est scénographe, peintre, créateur de mobilier. Il a signé depuis 1970 tous les décors des productions de Patrice Chéreau, au théâtre et à l’opéra, ainsi que de nombreuses mises en scène de Luc Bondy. Il a été directeur de l’École nationale supérieure des arts décoratifs (1990-2002), puis de l’Académie de France à Rome – Villa Médicis (2002-2008).

Il a créé de nombreuses réalisations muséographiques, notamment au musée du Louvre et au musée d’Orsay. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, publiés chez Actes Sud : Là-bas, c’est dehors, suivi de L’Odeur du théâtre, et récemment un récit autobiographique, Je l’ai déjà joué demain, dans lequel il raconte sa trajectoire professionnelle, en mêlant l’intime et le collectif.

Par ailleurs, Richard Peduzzi a conçu une série de meubles (sièges, consoles, tables...) qui ont intégré les collections du Mobilier national dans les années 1990. Notamment, il dessine pour l’Atelier de Recherche et de Création de l’institution un ensemble de mobilier pour le ministère de l’Agriculture et de la Forêt et qui seront utilisés par d’autres ministères.

Cette rencontre au Mobilier national sera l’occasion de donner un éclairage sur le parcours de ce créateur « indisciplinaire », à la croisée des expressions et des pratiques artistiques, de questionner la richesse de ses conceptions et le foisonnement de ses univers.

Soutien des métiers d’art et de la création depuis le XVIIe siècle, le Mobilier national a pour mission d’assurer la conservation et la restauration de ses collections uniques au monde, de perpétuer et de transmettre des savoir-faire exceptionnels. Haut lieu de patrimoine, l’institution est aussi un acteur majeur de la création contemporaine et de la promotion des arts décoratifs à la française.

Le Mobilier national crée et restaure des dizaines de milliers de meubles et d'objets destinés à l'ameublement et au décor des édifices publics en France et à l'étranger. Plus de trois-cent-quarante femmes et hommes œuvrent au

quotidien à entretenir, à pratiquer et à mettre en valeur les savoir-faire d’excellence de l’institution, à Paris et en région.

Les manufactures des Gobelins et de Beauvais sont vouées à la tapisserie, la manufacture de la Savonnerie au tapis, les ateliers du Puy-en-Velay et d'Alençon à la dentelle. L'Atelier de Recherche et de Création – l'ARC – promeut la création et le design contemporain en France. Sept ateliers de restauration se répartissent les différentes spécialités du bois, du métal et du textile.

Résolument tourné vers l’avenir, le Mobilier national est l’un des membres fondateurs du Campus d’excellence des Métiers d’Art et du Design - Paris, Manufactures des Gobelins, lancé en 2020. Il témoigne par son rôle de la vitalité de la création artistique et du design contemporain.

Le Mobilier national est un établissement public administratif rattaché au ministère de la Culture.