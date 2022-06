Gallimard Jeunesse dévoile la sélection de son 1er Prix des Collégiens

Ce prix proposera aux collégiens de participer à un jury et d’élire leur roman préféré parmi quatre titres. Les sélections ont été faites en concertation avec des professeurs et veulent inviter les élèves à l’évasion, répondre à leurs préoccupations, interrogations tout en s’insérant au mieux dans les programmes. Deux sélections de quatre romans sont proposées pour s’adapter à l’âge des lecteurs et aux enjeux littéraires.

Manon Fargetton est la marraine de l’édition 2022-2023. Manon Fargetton n’aime pas les biographies. Elle s’y sent à l’étroit. Ce que l’on sait d’elle : elle est née en 1987, a grandi à Saint-Malo et vit à Paris. Elle publie son premier roman à dix-huit ans, enchaîne avec une vingtaine de livres et de nombreux prix littéraires.

Aujourd’hui romancière à plein temps, elle a exercé durant dix ans le métier de régisseuse lumière au théâtre. Elle aime la musique, la mer, le surf, les coquelicots, les chaussettes colorées, lire dans son lit l’hiver, lire dans son hamac l’été, voyager seule, rencontrer des compagnons en chemin, revenir, et aborder, lorsqu’elle écrit, des univers chaque fois différents.

«J’ai détesté le collège. Je ne comprenais pas comment fonctionnait l’amitié et je me sentais en décalage avec les autres élèves qui me signifiaient clairement notre différence. Les romans m’ont permis de traverser ces années compliquées. Ils ont constitué des refuges, des cabanes, des mondes entiers où me perdre pour mieux me trouver. Leurs personnages ont été mes amis et mes mentors. Ils ont insufflé en moi l’espoir qu’un jour, je trouverais ma tribu, celle avec qui je pourrais être entièrement moi-même sans crainte d’être rejetée, celle qui célèbrerait mes bizarreries, celle sur qui je pourrais compter pour me rappeler qui je suis lorsque j’en ai besoin.

Ces personnages avaient raison, bien sûr. Le collège s’est terminé, puis le lycée, et peu à peu, je l’ai trouvée, ma précieuse tribu. Et, à mon tour, j’ai construit des cabanes littéraires pour que les adolescents d’aujourd’hui et de demain puissent s’y réfugier. Alors être marraine de ce prix, c’est un peu comme murmurer «ça va aller» à l’oreille de l’ado que j’étais...»

Toutes les classes de collège peuvent participer. Il suffit qu’un professeur inscrive sa classe ou un groupe d’élèves (par exemple un club de lecture dans un CDI) sur le site du Cercle Gallimard de l’enseignement via, le formulaire d’inscription (www.cercle-enseignement.com/prix). Le professeur ne devra toutefois choisir qu’un des deux niveaux (6e-5e ou 4e-3e) lors de l’inscription.

Les inscriptions auront lieu du 1er juin au 15 juillet 2022. Les 400 premières classes inscrites (200 classes par niveau) seront automatiquement sélectionnées pour intégrer le jury du Prix.

Au début du mois de septembre, les classes inscrites recevront deux exemplaires des ouvrages de la sélection. C’est ensuite aux collégiens de jouer! Après avoir lu les romans, chacun d’entre eux pourra voter pour son livre préféré sur le site jusqu’au 30 avril 2023.

Les quatre romans Folio Junior sélectionnés pour les classes de 6e et 5e sont :

Blue Pearl de Paula Jacques

Le don de Lorenzo, enfant de Camargue de Michael Morpurgo

Léo des villes, Léo des Champs de Jean-Philippe Arrou-Vignod

Le mystère Eleonor d’Evelyne Brisou-Pellen

Les quatre roman Pôle fiction sélectionnés pour les classes de 4e et 3e sont :

Bacha Posh de Charlotte Erlih

Demandez-leur la lune d’Isabelle Pandazopoulos

La reine sous la neige de François Place

River de Claire Castillon

Le titre gagnant sera annoncé à la fin du mois de mai 2023. De nombreuses rencontres avec des auteurs, du matériel pédagogique et des activités rythmeront et enrichiront le prix tout au long de l’année.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones