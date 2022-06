Umberto Eco et l'Italie invités à Prague

Au cours des dernières années, cet événement de quatre jours a accueilli en moyenne 50.000 visiteurs et 400 exposants.

« Le cœur de la Foire du livre de Prague battra pour l’Italie cette année », ont déclaré Radovan Auer et Guillaume Basset, respectivement directeur général et directeur artistique, dans le communiqué de presse de l’événement. « Le choix de l’Italie comme invité d’honneur vise également à marquer un anniversaire important pour l’Institut culturel italien, qui opère à Prague depuis un bon siècle. Un siècle de coopération qui témoigne des relations culturelles durables et toujours vivantes entre les deux pays », ont ajouté les organisateurs.

Un programme très riche, autour d'Umberto Eco

Cette édition célèbre également le 90e anniversaire de la naissance d’Umberto Eco, romancier, essayiste, philosophe et sémioticien de renommée internationale. Le salon a d’ailleurs adopté l’une de ses citations tirées de Le nom de la rose, publié en Italie par Bompiani en 1980, comme devise pour cette édition : « Nous vivons pour les livres. Douce mission dans ce monde dominé par le désordre et la décadence. »

Le programme est très riche et se concentre sur des figures importantes sur la scène littéraire italienne contemporaine, certaines déjà traduites en tchèque et d’autres qui le seront dans un avenir proche (comme Stefania Auci et Claudia Durastanti). Entre autres, Donatella Di Pietrantonio, Viola Ardone, Gianfranco Calligarich et Francesca Melandri participeront à l’événement.

Une attention particulière sera accordée aux traductions les plus récentes de certains des grands auteurs du XXème siècle, des classiques, dont Italo Calvino et Elsa Morante.

Des rencontres avec le public seront organisées en présence de Marino Sinibaldi, président du Cepell (Centre pour le livre et la lecture), d’Elena Pasoli, directrice de la Bologna Children’s Book Fair, et de Paolo Grossi, responsable du portail newitalianbooks, dédié à la promotion du livre italien à l’étranger.

crédits photo : Svět knihy Praha