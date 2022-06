Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, option régulation des plateformes

En cinq années à l’Élysée, Emmanuel Macron aura connu trois locataires à Valois : tout a débuté avec Françoise Nyssen — nommée en mai 2017 et récusée un an plus tard : on avait soudainement découvert que son passé d’éditrice posait un léger problème de conflit d’intérêts avec l’industrie du livre. Diable : plus de 14 mois de délai de réaction…

En octobre 2018, lui succéda Franck Riester, sous le gouvernement Édouard Philippe II, puis, nouveau remaniement et Roselyne Bachelot, sous l’ère Jean Castex prend ses quartiers en juillet 2020.

Or, le décret « relatif aux attributions du ministre de la Culture » n’aura pas bougé de tout le premier quinquennat — les mêmes consignes et articles s’appliquant depuis Françoise Nyssen jusqu’à Roselyne Bachelot. Avec la nomination de Rima Abdul Malak, quelques légères nuances se relèvent dans le décret 2022-844 du 1er juin 2022 — reflet des évolutions autant que des perspectives.

Au jeu des 7 différences…

Si les questions patrimoniales, liées à l’Éducation artistique et culturelle ou encore la valorisation d’initiatives territoriales demeurent inchangées, le volet numérique, lui prend une légère coloration. Il importera en effet que la nouvelle ministre contribue, avec ses homologues intéressés « à la politique de régulation des plateformes numériques » (article 1).

Un point qui ne figurait pas dans la feuille de route confiée à Françoise Nyssen – découlant logiquement des avancées au niveau européen des textes Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA).

L’enrichissement et la diffusion de la langue française ne bougent pas — notons cependant que le Haut Conseil International de la langue française et de la Francophonie a interpellé le président de la République à plusieurs reprises sur le sujet.

Idem pour ce qui est du volet Médias : les missions demeurent inchangées. En matière d’indépendance, le Sénat a dernièrement fait passer nombre d’auditions, pour évaluer les risques de concentration. Le rachat de Lagardère par Vivendi motivait amplement le sujet. Conclusion : « Le monde de l’édition est en ébullition », estimaient les sénateurs, sans pour autant apporter de solutions.

Dans l'exercice de vos fonctions...

Pour faciliter l’exercice de ses attributions, la nouvelle ministre dispose également « de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche selon les modalités prévues à l’article R. 241-4 du code de l’éducation ». Une nouveauté, qui s’accompagne de la disparition du « délégué interministériel à la langue française pour la cohésion sociale », dont bénéficiaient ses prédécesseurs.

De même, la direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats a vu ses prérogatives évoluer devenant la direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement international.

Un point qui ne manquera en revanche pas d’étonner, touche à l’article 7 du décret de 2017 : « Le ministre de la Culture assure, conformément à leurs dispositions statutaires, la tutelle des établissements publics relevant de ses attributions », pouvait-on lire. Or, cet élément, pourtant crucial, a tout bonnement disparu dans le décret de 2022, laissant les établissements publics orphelins de leur tutelle ?

Nous avons sollicité le ministère de la Culture pour obtenir une explication, et restons en attente de leur réponse.

