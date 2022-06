Les lauréats du Prix du Livre du Réel 2022

Le Prix, dont le jury est présidé par Erik Fottorino, cherche à récompenser des livres qui conjuguent le meilleur du journalisme et de la littérature. Ce prix rappelle que la littérature ne se limite pas au roman ni à la fiction, qu’elle est un instrument essentiel de la compréhension du monde.

Les lauréats de l'édition 2022 sont

Catégorie littérature :

Une lune tatouée sur la main gauche de Rodolphe Barry, éditions Finitude

J'ai appris que Sam Shepard tournait une série en Floride et, demain, je m'envole pour Miami. Il m'accordera peut-être une interview. Ma seule certitude est que la décision de débarquer là-bas est de celles qui changent tout. Les livres de Shepard sont pour moi comme des manuels de survie, de liberté ; ses errances sont devenues les miennes. Il est de ces écrivains qui ne s'adressent pas seulement au coeur ou à l'esprit, mais à la moelle épinière. Avec une écriture fiévreuse, haletante, Rodolphe Barry s'invite dans l'intimité d'un artiste incandescent, écrivain, musicien, acteur. Mais surtout dans celle d'un homme en quête de vérité et d'absolu.

Catégorie bande dessinée :

Bob Denard, Le dernier mercenaire de Lilas Cognet et Olivier Jouvray, éditions Glénat

De braves gaillards comme Robert Denard, on n'en fait plus. Depuis tout petit, ce grand rêveur a la bougeotte et ne pense qu'à s'évader loin des terres de Gironde où ses parents se sont embourbés. Ce qu'il attend de la vie, c'est qu'elle soit riche, plurielle, palpitante... Pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, Bob est trop jeune pour pouvoir vraiment participer, pourtant, l'excitation et l'adrénaline qu'il recherche tant, il les pressent dans ce conflit. Alors en 1946, à 16 ans, il s'engage dans l'armée. Mais Robert est un électron libre, violent, inconséquent et indiscipliné : il ne correspond pas tout à fait au profil type du bon soldat.