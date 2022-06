Christelle Dabos et Olivia Ruiz, marraines du Festival Partir en Livre 2022

Après la révélation de son affiche, mettant Idéfix et ses amis à l’honneur, c’est au tour de la programmation, et des invités, d’être dévoilés par le Festival Partir en Livre. Du 22 juin au 24 juillet 2022, le grand festival du livre pour la jeunesse s’organisera autour de temps forts avec, en premier lieu, le grand retour du Livrodrome.

Festival littéraire itinérant, le Livrodrome fera son propre tour de France en 10 étapes — de Paris pour son lancement au Centre national du livre le 22 juin à Marseille le 22 juillet, en passant par Liévin les 24 et 25 juin, Saint-Dié-des-Vosges le 27 juin, Toul le 28 juin, Mont-de-Marsan le 5 juillet, Montpellier le 8 juillet, Pamiers le 12 juillet, Bergerac le 13 juillet et Saint-Étienne le 19 juillet — pour partir à la rencontre des adolescents et jeunes adultes de 11 à 18 ans en leur offrant 15 attractions littéraires, ludiques et participatives destinées à leur transmettre le goût du livre, de l’écriture et de la lecture, notamment à voix haute.

De plus, pour la première fois, le Centre national du livre a invité un designer à créer un objet dédié et emblématique de Partir en Livre, qui sera distribué aux structures pour se mettre aux couleurs de l’événement. Cette année, le CNL a eu la chance de travailler avec la designer française Constance Guisset, qui a conçu la guirlande à fanions de Partir en Livre : réutilisable d’une année sur l’autre, l’objet joue sur la forme comme l’idée du livre.

Constance Guisset ©Felipe Ribon

Née en 1976, Constance Guisset est une designer française qui vit et travaille à Paris. Elle est diplômée en 2007 de l'ENSCI - Les Ateliers, et obtient différentes reconnaissances telles que le Grand Prix du Design de la Ville de Paris en 2008. Son travail est axé sur une réflexion sur l'illusion visuelle et la surprise. Constance Guisset fonde son studio en 2007 et travaille pour des clients aussi divers que le Musée des arts décoratifs à Paris, Angelin Prejlocaj, Molteni, La Cie…

Enfin, Partir en Livre a la chance, cette année, d'être marrainé par deux artistes : Christelle Dabos et Olivia Ruiz.

D’origine espagnole, Olivia Ruiz a grandi à Marseillette, en Occitanie. Artiste totale, elle a fait une entrée remarquée en littérature avec son premier roman La commode aux tiroirs de couleurs, qui a conquis un demi-million de lecteurs.

« Donner le goût de la lecture aux plus jeunes par des moyens divers et variés, et les libérer de tout complexe face à ces objets si impressionnants que peuvent être les livres, me semble crucial. […] Merci à « Partir en Livre » de mettre les livres entre les mains des enfants. », explique-t-elle.

Christelle Dabos est l’autrice de la série à succès La Passe-miroir paru chez Gallimard Jeunesse (et Gallimard en collection folio) qui mélange Fantasy et Belle Époque. « Ce que j’aime particulièrement dans l’expression « Partir en Livre », c’est « partir », il y a vraiment un mouvement : en lisant, on part hors de soi, de son quotidien. Mais c’est aussi le livre qui part, qui va à la rencontre des lecteurs, qui sort des murs, qui voyage et part à la rencontre des mains. »

« Renforcer le goût de la lecture en déconnectant nos écrans, faire une pause de calme et de joie dans le rythme effréné de nos vies, et aller à la rencontre des jeunes sur leurs lieux de vacances ou de vie, telle est l’ambition de Partir en Livre. Très bon festival à toutes et tous ! » a réagi Régine Hatchondo, Présidente du Centre national du livre.

Plus d'informations à cette adresse.

Crédits : © Laura Gilli / © Chloé Vollmer