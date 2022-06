Percussions, une histoire de la musique

BONNES FEUILLES — Dans cette histoire d’amour tissée d’insouciance et de passion, on entend battre fort le cœur de deux très jeunes gens. Elle sent qu’il lui échappe à mesure qu’il devient qui il est — une drag queen — et elle l’accepte, puisqu’il ne lui appartient pas. Cette immersion dans l’univers du drag, du voguing, des paillettes, des perruques et des talons de 12 cm propose aussi un regard sur la façon dont s’aiment les jeunes d’aujourd’hui et explore les frontières du genre, du désir et des identités.