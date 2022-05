L'écrivain allemand Friedrich Christian Delius est mort

Auteur de plus de 35 livres, Friedrich Christian Delius était un véritable « sismographe des bouleversements intimes et collectifs », selon son éditeur Gunnar Schmidt. Né en Italie, Delius grandit dans la Hesse, en Allemagne, et déploie des talents littéraires précoces : à 18 ans, il publie ses premiers poèmes et rejoint le Groupe 47, célèbre rassemblement d'écrivains allemands, trois ans plus tard.

La maison d'édition Wagenbach Verlag, qui a publié son premier recueil poétique, l'accueille bientôt en tant qu'éditeur : là, puis au sein de Rotbuch Verlag, il s'attache à faire connaitre à l'ouest les auteurs se trouvant au sein de la République démocratique allemande (RDA), malgré les gros risques encourus à faire transiter des textes d'un côté et de l'autre.

Les manuscrits, s'ils n'étaient pas trop épais, « se glissaient sous le maillot, tenus par la ceinture. Si l'on se tient droit, cela ne pose aucun problème », se souvenait Friedrich Christian Delius, rappelle le Boersenblatt.

Auteur de nombreux romans, Delius avait notamment vu publier en français Les Poires de Ribbeck (traduction de Françoise Wuilmart, éditions Labor), dans lequel il évoquait la réunification des deux Allemagne. Mais aussi Le dimanche où je suis devenu champion du monde (traduction de Jean-Claude Capèle, Fayard), où il se souvenait, dans une Allemagne toujours séparée cette fois, de la victoire de l'Allemagne de l'ouest à la Coupe du Monde de football de 1954.

Son dernier livre traduit en français, par Odile Demange, est Celle qui racontait des histoires d'amour, chez Fayard.

Longtemps réticent à évoquer son expérience personnelle des événements historiques, il s'était finalement jeté à cœur perdu dans l'exercice, produisant « quelques-unes de ses meilleures œuvres », affirme la maison d'édition Rowohlt.

Delius était membre de l'Académie allemande pour la langue et la littérature et du PEN Allemagne.

Photographie : Friedrich Christian Delius, en 2013 (Heinrich-Böll-Stiftung, CC BY-SA 2.0)