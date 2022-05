Embarquement imminent pour la péniche aux navigations littéraires

L’association Caranusca propose cette année la troisième édition de Passerelles d’Europe, navigation littéraire dans la région Grand Est et ses pays frontaliers, centrée autour de la littérature contemporaine. Pendant quatre semaines, du 10 juin au 06 juillet 2022, de Namur à Commercy, auteurs, autrices, bédéistes, poètes, poétesses, artistes... embarquent à bord de la péniche Formigny (Freycinet de 39 m) et viennent à la rencontre des publics lors des différentes escales meusiennes qui ponctuent cette odyssée fluviale.

Ces étapes seront l’occasion de lectures, rencontres, ateliers, conférences... en collaboration avec les partenaires culturels et littéraires des villes étapes – Givet, Fumay, Charleville, Mouzon, Stenay, Dun sur Meuse, Verdun, Saint-Mihiel, Commercy, Lacroix-sur-Meuse, Verdun, Dun sur Meuse, Mouzon, Pont-à-Bar, Monthermé, Fumay, Givet, Dinant.

Passerelles d’Europe a vu le jour il y a six ans. Après un premier voyage de quelques jours en 2016 et une aventure fluviale transfrontalière de deux mois en 2017, l’édition 2018 inaugurait les petites passerelles, dédiée au jeune public, et a sillonné pendant un mois la Meuse belge et française. En 2019, la résidence a notamment accueilli Mathias Énard (conseiller littéraire), Pierre Michon, Antoine Wauters, Marie Desplechin, Éric Plamondon, Jean Echenoz, Marie-Hélène Lafon...

Lors de l’édition 2020-21, en raison de la crise sanitaire, nous sommes restés à quai et avons jeté l’ancre au Moulin de la Blies de Sarreguemines, où auteurs et artistes ont été accueilli.es en résidence pendant plusieurs semaines.

Cette année, seront présents Thomas Vinau et Bastien Lallemant - en résidence, Anne Pauly, Victor Pouchet, Nicolas Mathieu et Pierre-Henry Gomont - en résidence, Coco, Eddy L. Harris, Hélène Laurain, Pascal Leclercq, Loïc Demey.

S’il existe de nombreux lieux d’accueil dédiés à l’écriture contemporaine et à la recherche en France, Passerelles d’Europe / les petites passerelles est la première proposition de résidence littéraire et de création dédiée à ces disciplines et à leur transmission, à bord d’une péniche et à cette échelle. Les auteur.es et artistes en résidence ont ainsi la possibilité de séjourner et travailler à bord pendant la durée de la navigation, qui devient propice au temps de l’écriture.

crédits photo : Caranusca