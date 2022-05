Le Musée Tomi Ungerer expose ses métamorphoses

L'exposition, prévue du 8 juillet au 26 novembre 2022 et intitulée « Les Métamorphoses de Tomi Ungerer », se compose d’environ 120 œuvres provenant principalement des collections du musée et s’échelonnant de la fin des années 1950 au début des années 2000.

Tomi Ungerer a mené à partir de 1957 une carrière internationale dans de nombreux domaines des arts graphiques - les métamorphoses étant un thème central dans son œuvre. Il en a usé dans toutes les facettes de son art, du livre pour enfants au dessin publicitaire, sans oublier les registres satiriques et érotiques, ni son œuvre sculptée.

Auteur des Trois brigands ou encore d'Otto. Autobiographie d'un ours en peluche, tous deux publiés à L'école des Loisirs, il a créé toutes sortes de métamorphoses. Il imbrique à loisir des êtres humains avec des animaux, des plantes, des machines et, à l’inverse, en humanisant ces derniers. L’univers de l'artiste se présente donc comme un catalogue complet de métamorphoses.

Ces différentes hybridations créent un monde absurde et surréaliste qui est un parfait reflet de la créativité de l’artiste et de son esprit bouillonnant de curiosité. Ces transformations ont un objectif éminemment humoristique, voire satirique. Elles sont le reflet des travers humains et de nos comportements sociaux. Elles mettent en abyme la vanité et la superficialité dans le cas des greffes, qui réduisent l’humain à un être grotesque doté d’un seul sens.

Tomi Ungerer, dessin pour « Schnipp Schnapp » (1989), 1988, encre de Chine et collage sur papier blanc, 21 x 29,8 cm

Collection Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg

© Diogenes Verlag AG, Zurich / Ayants droit Tomi Ungerer

Elles sont enfin un cri de révolte contre le pouvoir grandissant de l’industrie et de la société de consommation lorsque l’humain est confronté à la machine. Tomi Ungerer exploite aussi cette thématique dans d’autres aspects de son œuvre. Dans ses dessins-collages, il juxtapose des corps humains à des objets et des animaux à des éléments humains, créant des créatures étranges et incongrues.

Dans son œuvre sculptée, à la manière de Dada, des surréalistes et de Hans Arp, il crée un bestiaire fantastique composé de matériaux de récupération. Mais finalement, les métamorphoses de Tomi Ungerer ne sont jamais complètes : l’humain ne disparaît jamais totalement de ses représentations. C’est d’ailleurs l’une des grandes caractéristiques thématiques de son art.

Cet ensemble est complété par des œuvres du Cabinet des Estampes et des Dessins de Strasbourg, qui reviennent aux sources de ce procédé, particulièrement aux Métamorphoses d’Ovide, un texte fondateur à l’origine d’une iconographie fantastique, d’un vaste répertoire dans lesquels Tomi Ungerer s’inscrit évidemment pleinement.

Morgane Magnin et Joffrey Roubinet, assistants de conservation au Musée Tomi Ungerer, sont commissaires de l'exposition.

Crédits : Affiche contre la guerre du Vietnam / Eat / Reproduction offset / Musées de la Ville de Strasbourg - Martin Bernhart