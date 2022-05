Une “littérature de la marge” qui défie le marché

La maison d’édition a été fondée il y a quinze ans à Rome. Les fondateurs sont Pietro Del Vecchio, dont la maison d’édition porte le nom, et Paola del Zoppo, une théoricienne de la littérature. En 2019, le projet a été repris par trois partenaires, dont l’éditrice Ilaria Troncacci, et la direction éditoriale est restée assurée par Paola del Zoppo.

“Une littérature de la marge”

« Notre philosophie est de publier de la littérature », explique Ilaria Troncacci (en photo), rédactrice en chef. Il s’agit d’un type de littérature très particulier, d’œuvres qui se situent à l’intersection de différents genres.

Ilaria la définit comme une « littérature de la marge », une marge qui a à la fois une valeur « géographique » (les auteurs sont souvent des migrants ou en déplacement, passant d’une frontière à l’autre) et une valeur « littéraire » (les textes brouillent les frontières entre non-fiction, fiction et poésie). « La marge est donnée par le positionnement de l’auteur, mais aussi par celui de l’œuvre », conclut Ilaria, et les textes sont donc « éclectiques ».

Les auteurs publiés viennent de différents pays (par exemple Chine, Mali, mais aussi Italie) et sont souvent suivis dans toutes leurs publications, appliquant une véritable politique d’auteur.

La révolution graphique

Un moment important de l’histoire de la maison d’édition coïncide avec le changement de graphisme : en 2013, le directeur artistique devient Maurizio Ceccato, qui travaille avec le Studio IFIX, et les couvertures sont renouvelées.

« Il trouve toujours la solution la moins attendue pour pouvoir parler du contenu à travers la couverture. C’est comme si la couverture était un paratexte. Il travaille en faisant ressortir en couverture ce qui est à l’intérieur », explique Ilaria.

En effet, certains livres ont des couvertures très particulières, avec des éléments inhabituels, comme la photo, la biographie de l’auteur et les noms des membres de l’équipe éditoriale, qui se trouvent généralement dans les rabats du livre. Les noms de traducteurs, considérés à juste titre comme coauteurs des livres, sont également visibles sur la couverture.

Cette opération graphique — un renversement de perspective — véhicule la philosophie éditoriale de la maison, l’attention portée au travail éditorial et à l’équipe éditoriale dans son ensemble.

Les collections

En tant que maison d’édition fondée sur l’hybridation des genres littéraires, les collections ne sont pas basées sur les genres, mais sur d’autres critères, par exemple la longueur des textes (Forme corte pour les formes courtes, et Forme lunghe pour les textes plus longs).

Il existe une collection de poésie, une collection de non-fiction (Forme) et une plus hybride (Altre forme, collection à fort contenu politique et social). Enfin, une collection de théorie littéraire et de littératures comparées, qui constitue « la colonne théorique » et guide le choix des publications.

Rester petit pour bien publier

« Nous aimerions faire 12 livres par an, pas plus », dit Ilaria, qui sait que la maison d’édition peut continuer à fonctionner si elle conserve sa taille actuelle, qui permet d’avoir des relations de confiance au sein de la structure, mais aussi avec les libraires indépendants, une véritable « richesse » pour les éditions Del Vecchio.

Alors, qu’est-ce que ça fait d’être un petit éditeur ? « Ça fait du bien », répond Ilaria, même si les difficultés sont nombreuses : « Le paysage éditorial est de plus en plus surchargé, le volume des livres qui arrivent dans les librairies ne nous permet pas d’avoir plus d’espace et de temps en librairie », souligne-t-elle.

Les problèmes de la distribution en Italie

En outre, Del Vecchio est distribué par Messaggerie, comme beaucoup de petites maisons d’édition : cela garantit la possibilité d’être distribué à l’échelle nationale, mais la tendance de Messaggerie à se concentrer fortement sur Amazon est certainement un inconvénient pour Del Vecchio : « Si le livre ne parvient pas au bon vendeur, mais à Amazon, alors il me revient », commente Ilaria.

Le confinement a été dur pour cette petite maison d’édition, mais le Salon de Turin d’octobre 2021 a marqué un moment de renaissance et, désormais, l'activité reprend son cours normal, y compris pendant ce salon.

crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 2.0