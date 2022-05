Ukraine, Inde, Afghanistan... Ces pays où éditer est dangereux

SALTO22 – La couleur choisie est évocatrice, et plus encore : un rouge puissant, affirmant une position éditoriale sociale. Et autour d’elle, sont réunies quatre structures, décidées à changer la société, par les livres. L'une d'entre elles, Eleuthera, une maison d'édition libertaire, navigue à vue vers « l'île qui n'existe pas (encore) », référence au Pays imaginaire, ou en italien, L'isola che non c'è. Un regard visionnaire et engagé. (de notre envoyée au salon du livre de Turin)