Boris Pahor : combattant du nazisme et du fascisme, à 108 ans encore

Né à Trieste en 1913, Pahor est considéré aujourd’hui comme l’un des plus grands auteurs slovènes de nationalité italienne. Il aura publié une trentaine d’ouvrages, pour une œuvre que salue le ministre de la Culture italien, également romancier, Dario Franceschini : « Avec Boris Pahor nous perdons un grand écrivain, un géant du XXe siècle qui a su raconter, avec habileté, lucidité et sans minimiser, l’horreur des camps de concentration et de la déportation et condamner toutes les formes de totalitarisme. Je m’associe à la douleur des membres de la famille et de nombreux amis qui perdent aujourd’hui un point de repère. »

Dans sa propre autobiographie, Pahor se présentait comme un homme sans langue ni sentiment national. Privé de sa propre culture par une Italie fasciste, résolue à faire disparaître toute trace du multiculturalisme, il fut une victime, dès son plus jeune âge, du despotisme.

Il appartenait à cette ethnie que les fascistes qualifiaient d’insectes — tout juste bons à être écrasés. Ce que les déportations allemandes parvinrent presque à accomplir, comme il l’expliquait encore l’an passé : « Entrer dans un camp de concentration allemand, c’était une condamnation à mort, mais ils ne le disaient pas. La vérité est que l’on mourrait, mais d’abord de faim. »

Au cours des décennies passées, il n’eut de cesse de raviver le souvenir, de raconter, encore et encore, les persécutions, de faire la lumière sur les crimes que l’Italie perpétra alors — contre les Slaves catholiques et les Slovènes. Mais si la lutte contre le nazisme fut l’un de ses combats, il n'épargna pas pour autant le communisme.

Recevant le titre de Chevalier de la Grande Croix de l’Ordre du Mérite de la République italienne, il dédia cet hommage « à tous les morts que j’ai croisés dans les camps de concentration et aux victimes du nazisme, autant que de la dictature communiste ».

crédits photo : Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons - cc-by-sa-3.0