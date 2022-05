Les codétenus d'Harvey Weinstein ont publié son autobiographie...

L’affaire aura eu quelque chose de sordide, à entendre qu’Harvey Weinstein racontait son histoire, pour obtenir la clémence populaire — et dans la foulée, faire un peu d’argent sur des ventes d’un livre nécessairement sulfureux. Sauf que non, contredit rapidement Newsweek, qui raconte les dessous de la parution.

En réalité, il s’agit d’un texte coécrit par deux des détenus qui furent en contact avec Weinstein, et publié par Dennis Sobin, directeur de Prisons Foundation — organisation à but non lucratif. Pourtant, tout était organisé pour créer et entretenir la confusion, dont Amazon n’a pas cru bon de la dissiper.

Sauf qu’une fois pris la main dans le pot à biscuit, Amazon s’est rapidement rétracté, indiquant au Los Angeles Times que le livre était retiré de la vente. De fait, il n’aurait pas respecté les directives et conditions de publication. Autrement dit, poubelle.

Auteur derrière les Barreaux

Avec une couverture en noir et blanc représentant un Harvey dans son jeune âge, mais aucune référence — aucune ! – aux articles qui auront précipité sa chute en 2017. Et déclenché une vague de dénonciation vis-à-vis de ses comportements sexuels prédateurs. Au mieux, Harvey était décrit comme un bon gars, « qui a pris des risques dans sa vie professionnelle et personnelle ». Le tout avec des résultats étonnants…

Le mot est faible : il purge actuellement une peine de 23 années de prison, depuis que le tribunal l’a reconnu coupable en février 2020, de viol. Et plus de 80 femmes américaines et britanniques ont apporté leurs témoignages — que Weinstein a nié en bloc.