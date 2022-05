La belle dynamique de la librairie au Québec se prolonge post-Covid

La période pandémique de 2020 et 2021 aura mis les libraires québécois — de même que leurs confrères un peu partout dans le monde — sur les rotules. « Les commandes en ligne restent plus élevées qu’avant : certains nous font part d’une petite accalmie, mais d’autres assurent que le régime est encore poussé », note la directrice générale de l’ALQ auprès de ActuaLitté. « Plus de la moitié des établissements obtiennent de meilleurs résultats qu’en 2021, même si l’on observe, au global, une légère diminution. »

En effet, avec un recul de 2 % du chiffre d’affaires sur la première partie de 2022, en regard de 2021, une lecture hasardeuse tendrait à faire grise mine. Sauf qu’en prenant 2019 pour référence, les ventes au détail ont augmenté — toujours sur ces premiers mois de 2022 — de 26 %. Et la tendance reste au beau, très beau fixe.

« La Province a renoué avec la lecture, même si ces dernières semaines, les levées de mesures accompagnées de l’inflation qui frappe tout un chacun engendrent un petit ralentissement. Le livre demeure encore un produit de luxe pour beaucoup », reprend Katherine Fafard. Mais l’un des plus grands défis réside dans les difficultés d’approvisionnement actuelles. « Un titre venu d’Europe, commandé par une librairie, c’était auparavant entre 6 et 8 semaines d’attente. Désormais, 8 semaines semble le délai minimal, pour fournir les clients ou les institutions. »

Autrement dit, tout porterait à considérer le marché du livre comme très porteur, si ce point noir n’intervenait pas. « À cela s’ajoutent les questions d’impression : on vend plus de livres, mais il en résulte un trop-plein de commandes chez les imprimeurs. Et des réassorts et réimpressions qui allongent encore les délais. »

17 créations en 2 ans...

Pour autant, le secteur de la librairie sourit, à pleines dents. Sur un territoire francophone qui compte près de 170 librairies, se sont ajoutées 17 nouvelles boutiques ces deux dernières années. Un engouement qui laisse toujours craindre des projets montés sur un coup de tête, avec une volonté de changer de cap. « En réalité, ce sont des créateurs d’entreprises qui avaient un plan d’affaires solide avant le Covid. Et malgré la pandémie, ils ont persisté dans leur projet. Ce qui pose déjà des bases solides. »

En outre, ces commerces ont opté pour une petite superficie, mais un niveau élevé de spécialisation : une manière de se démarquer de l’offre généraliste, tout en constituant une clientèle appâtée par une ligne éditoriale forte.

Et puis, si le Québec s’était pris d’amour pour les livres numériques et les revendeurs locaux — en allant jusqu’à négliger les GAFA — le livre québécois lui-même garde une belle dynamique. « De nombreuses initiatives ont été mises en place, comme souvent, et qui ont également profité aux ouvrages d’importation. Même les grandes chaînes de vente de livres auront finalement bien performé durant cette période », conclut Katherine Fafard.

Ne pas se mettre les ados à dos

Raison pour laquelle ces Assises s’ouvrent avec plus de bonnes raisons de se retrouver que de mauvaises de rester dans son coin. « Les adolescents sont au cœur de nos interrogations, 14 ans après les dernières assises qui leur étaient consacrées, tout de même », reprend la directrice générale. Pas oubliée, non, mais cette tranche d’âge s’est rappelée au bon souvenir de ses aînés au cours des deux années passées : les ventes de mangas, de bandes dessinées, de littérature Young Adult auront attiré l’attention de chacun.

« Pour un libraire, ces comportements posent des questions : comment s’assurer que les jeunes lisent toujours, qu’ils abordent la lecture comme un plaisir et non une obligation scolaire ou académique ? Et puis, en observant les parutions des éditeurs québécois, français et autres, considère-t-on que la littérature jeunesse reflète les valeurs de diversités culturelles, de genre qu’ils attendent ? »

Autant d’interrogations passées au crible des différentes interventions. « On sait que les adolescents se “contaminent”, si vous me passez l’expression, les uns les autres, dans leur consommation culturelle. Alors, la promotion et la médiation prennent un sens tout particulier : pour qu’ils se montrent sensibles à un discours de valorisation des livres, l’interlocuteur doit être validé, cautionné. » Raison pour laquelle Anne Larouche, influenceuse plus connue sous le nom d’Anne Literarum, comptera parmi les invitées des Assises.

« Au Québec, par exemple, Tik Tok n’exerce pas un grand pouvoir d’incidence. Mais dans le Canada anglais, on se rend compte combien tout ouvrage passé dans les mains de ces grands comptes explose soudainement. Alors, comment reproduire et adapter ce modèle chez les francophones, pour profiter de cette manne ? »

Bien entendu, le numérique et les plateformes à son service comptent. Au point que Fanny Berlin, chargée de l’action culturelle pour le Pass Culture en France, a été conviée à raconter cette aventure. Et ses répercussions. À l’automne, des élections sont attendues et tous les partis provinciaux ont déjà été appelés à faire de la lecture une grande cause, comme cela se déroule — discrètement — en France. Les politiques auront-ils besoin d’un coup de Pouce, ou d’un coup de Pass ?

crédits photo : Katherine Fafard © Mathieu Proulx Photographe ; ActuaLitté, CC BY SA 2.0