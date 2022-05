Marcel Proust en voyage à Taïwan

Le Pigeonnier, fondé en 2000 par Sophie Hong, fait preuve d’un dynamisme amplement remarqué — jusqu’à organiser des concerts dans la librairie. « Le marché du livre de Taïwan est largement constitué de livres traduits en regard des autres marchés. Historiquement, les traductions de l’anglais et du japonais en constituent la majeure partie, toutefois, les traductions du français se sont multipliées ces dernières années. Nous devons cela au travail de mise en avant de la langue et de la culture françaises par de nombreux acteurs locaux, français comme taïwanais », expliquait-elle à ActuaLitté.

Prendre le temps avec Marcel

Pour l’invitation de la France, un pavillon de 400 m2 est prévu, qui exposera quelque 2000 nouveautés et des espaces d’échanges avec auteurs, éditeurs et traducteurs sont mis à disposition. L’opération a été menée en collaboration avec le Bureau International de l’édition française. Un point particulier sera opéré sur le livre audio, indique-t-on, avec une attention portée aux nouveaux usages et ce mode de lecture.

Dans la programmation, Marcel Proust sera tout particulièrement mis à l’honneur : que ce soit à travers l’adaptation par Stéphane Huet de la Recherche en BD (éditions Delcourt), ou encore l’audiolecture de l’œuvre et même la traduction des œuvres de l’écrivain. Une exposition et un parcours sonore bilingue français chinois autour de Marcel accompagneront l’ensemble, avec en ligne de mire le centenaire de la mort de l’auteur.

« La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature », peut-on lire dans Le Temps retrouvé. Et le salon s'est pleinement approprié cette déclaration d'amour...

David Kibler, conseiller de coopération et d’action culturelle du Bureau Français de Taiwan, indique : « En fait, ce que nous avons souhaité faire pour cette édition du pavillon français, c’est que nous avons souhaité tourner les difficultés de la pandémie et les complexités du Covid-19 dans une force en essayant de diversifier au maximum les formats à travers les formats hybrides et les formats présentiels et aussi en ayant beaucoup d’événements qui soient organisés en dehors du pavillon lui-même de manière à ce que les lecteurs puissent avoir la meilleure expérience possible. »

L'une des questions majeures demeurera la censure chinoise et la pression qu'exerce le pays sur l'île voisine. Récemment, Antony Blinken, chef de la diplomatie américaine, a dénoncé les actions de Pékin, et la convoitise qui s’exerce sur Taïwan, dénonçant la « coercition croissante » de la Chine. On pourra également se référer à l’ouvrage de Valérie Niquet, Taïwan face à la Chine. Demain, la guerre ? (Taillandier, mai 2022) pour y voir plus clair.

Tensions, manœuvres et provocations se multiplient dans le détroit de Taïwan. Valérie Niquet nous donne les clés pour comprendre pourquoi l’île reste pour Xi Jinping, la « mère de toutes les batailles » et pourquoi les États-Unis se préparent à intervenir. Obsédé par son affirmation de puissance et la revanche sur le passé, le président chinois rêve de la « réunification de la patrie » d’ici 2049.

L’essayiste ne compte, bien entendu, pas parmi les invités de la délégation française. À travers le pays, une trentaine de librairies proposeront toutefois de découvrir des ouvrages français.

crédits photo : TIBE