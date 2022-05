20 km/h : des haïkus en bande dessinée 

Figure émergente de la bande dessinée chinoise, Woshibai développe une œuvre sensible et évocatrice qui plonge le lecteur dans un monde où tout est possible. Ses séquences envoûtantes se perçoivent ainsi comme des haïkus en bande dessinée où chaque case s’assimile à un vers pour composer une totalité déroutante mais fascinante.

Les images entrent en échos les unes des autres dans une danse captivante marquée par le tempo lancinant d’une mise en page régulière. Cette force d’autoengendrement déploie alors une poésie de l’insaisissable, une logique de l’irrationnel qui prend vie et forme par le dessin : ces séquences sont belles comme des propositions, comme des potentialités purement conceptuelles.

La dimension intellectuelle de ces histoires se renforce par l’usage d’un trait fin et d’égale épaisseur qui confère une grande élégance à l’ensemble, une cohérence qui permet à toutes les distorsions, à tous les évènements les plus étonnants de survenir. Cette esthétique, que d’aucuns pourraient qualifier d’un peu froide, installe une certaine distance qui n’est pourtant pas dénuée d’émotion : elle s’inscrit dans une métrique implacable, une mécanique huilée où le merveilleux s’origine sans bouleversement phénoménal. L’onirisme devient naturel, consubstantiel à cet écrin graphique et cette banalité permet d’envisager les métamorphoses les plus fantastiques. La lecture plonge alors dans l’illogisme des rêves avec une sérénité où affleure la beauté de ces déambulations fabuleuses.

Quelques personnages récurrents se retrouvent de page en page, esquissant des protagonistes réguliers de ces fantasmes de papier. Beau parallèle avec l’univers qui se dessine, les personnages semblent d’autant mieux se fondre dans le récit qu’ils se révèlent minimalistes : à l’abstraction de ces histoires répond l’impersonnification des personnages, et incidemment leur être immatériel.

Cette conception nous plonge dans l’aspect ludique de la lecture, autant pour le lecteur que pour les personnages, jamais étonnés des bifurcations déroutantes qu’ils entreprennent. Cette science des rêves catalysée par quelques personnages phares évoque évidemment le Little Nemo de Winsor McCay, le Petit cirque de Fred ou encore, plus contemporain et peut-être dans une proximité créative plus évidente encore, les livres de José Parrondo, La main à cinq doigts et Eggman, albums concepts où l’auteur se livre à une variation sur un thème, ce dernier se résumant au seul personnage. Parmi ce panthéon impressionnant, Woshibai se taille une place de choix tant sa singularité n’a rien à envier aux autres et qu’il se dégage de ses poèmes une harmonie pleine de délicatesse.

20km/h est une œuvre sensible d’une grande douceur, un bol de fraîcheur servi par un dessin simple et lumineux, une récréation contemplative et méditative comme on en rencontre trop peu.