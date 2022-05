Tout peut s’oublier, ou comment vivre au mieux la disparition d’un proche 

C’était à Kinshasa, le 30 octobre 1974. Pour les amateurs de boxe, probablement est-ce là le match de poids lourds parmi les plus prestigieux au monde. Sur le ring, deux légendes : Mohamed Ali et George Foreman. Un sous-titre à cette rencontre : The Rumble in the Jungle. Grondement dans la jungle, avec ce double sens de rumble, signifiant aussi baston. Un moment d’exception dans l’histoire du sport.