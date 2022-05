Les portes perdues : pour chaque âme, un monde

Notre protagoniste, Nancy, est de ces enfants. Pour elle, le retour à la réalité est un calvaire, une déchirure innommable. Après un séjour dans les Limbes, où elle était constamment enveloppée par le noir et le silence des morts, la clarté et le mouvement de notre monde lui sont étouffants, épuisants. Son souhait le plus cher : retrouver la porte qui la mènera à nouveau jusqu’à ce monde où elle peut être elle-même. En attendant, elle tente de s’intégrer au sein de cette étrange communauté, tant bien que mal.

Elle parvient à sympathiser avec quelques jeunes, même si son mal-être ne décroît jamais – Nancy demeure constamment tiraillée entre cet espoir qui brûle en elle de retrouver les Limbes, et les conseils bienveillants qui lui sont prodigués : « Vous voulez y retourner, donc vous vous raccrochez aux habitudes que vous avez apprises durant vos voyages, car c’est plus facile que d’admettre que le séjour est terminé. On ne vous apprend pas à vivre avec. On ne vous apprend pas non plus à oublier. On vous apprend simplement à aller de l’avant ».

Or, alors que Nancy commence enfin à se faire à l’idée que cette vie peut devenir la sienne, un premier meurtre vient briser la vie de ces enfants. Un premier meurtre, car d’autres suivront, tous sombres et incompréhensibles, et d’une cruauté troublante : car à chaque fois, un morceau de ces corps a disparu – des mains, des yeux, un cerveau... La magie laisse place à la noirceur, alors que Nancy et les quelques amis qu’elle a trouvés se lancent à la recherche du coupable.

Les portes perdues est un récit qui se caractérise, entre autres, par sa capacité à poser de nombreuses questions. Qu’est-ce que la différence, et comment la vivre au quotidien ? A quel point est-il important de s’entourer de personnes qui nous comprennent ? Mais aussi, quels sont les effets liés aux décisions prises par les parents pour le bien de leurs enfants, si elles se font sans réellement écouter leurs besoins ?

Le tout, avec une tonalité parfois surprenante par sa noirceur : « L’espoir, ça fait mal. C’est la leçon que tu dois apprendre, et vite, si tu ne veux pas te faire éventrer de l’intérieur. L’espoir, c’est terrible. L’espoir, ça te pousse à te raccrocher à des choses qui n’existeront plus jamais, et tu te vides peu à peu de ton sang jusqu’à ce qu’il n’en reste plus ».

Les portes, qui mènent chacune vers un monde unique, deviennent une métaphore plus ou moins évidente pour la diversité de l’humanité. Ou plutôt, de l’enfance. Tout comme ces mondes – faits de bonbons ou d’arcs-en-ciel, d’os ou d’ombres maléfiques –, chaque enfant souhaite découvrir un lieu qui lui convient en tout point. Là où il ou est sera libre de vivre dans sa propre imagination, sans limite physique ou mentale.

Seul bémol : le format, peut-être trop court pour ce récit, qui aurait facilement pu faire le double. Un mystère, une affaire de meurtres, des termes souvent peu développés et un univers complexe qui mériterait plus de temps, d’attention. Certains moments ratent donc l’impact espéré de par leur rapidité d’exécution. Or l’histoire ne s’arrête pas là, étant donné que Les portes perdues n’est que le premier volume de cette série ; à voir ce que les prochains tomes auront à proposer en termes de développement – autant pour les personnages, que pour ces portes-mondes encore inexplorées.