Des aliens au centre d'un livre scientifique du XVIIe siècle

Intitulé The Celestial World Discover’d: or conjectures concerning the Inhabitants, Plants and Productions of the Worlds in the Planets (Le monde céleste découvert : ou conjectures concernant les habitants, les plantes et les productions des mondes dans les planètes, en français), l'ouvrage a été écrit en latin en 1698 et traduit en anglais la même année.

Jim Spencer, expert en livres anciens, en a trouvé une première édition en anglais lors d’un évènement consacré aux antiquités dans le Gloucestershire, au Royaume-Uni. Pour Spencer, « c’est fascinant d’imaginer qui a feuilleté cet ouvrage en 1698, ce qu’ils ont dû ressentir en lisant ces descriptions de la vie sur Jupiter ou Saturne avant de regarder le ciel nocturne ».

Illustré de cinq planches dépliantes, le livre relaie des questionnements du scientifique, qui se demande par exemple pourquoi Dieu créerait d’autres planètes « juste pour qu'elles soient regardées » depuis la Terre. Il affirme ainsi qu’il doit y avoir un but plus grand. Huygens décrit à quoi pourrait ressembler la vie extraterrestre intelligente sur d’autres planètes, en particulier sur Jupiter et Saturne. Il conclut qu’« il est très raisonnable de croire qu’il existe une créature rationnelle sur les autres planètes, qui dirige et domine les autres ».

Jim Spencer explique dans un communiqué : « Le livre essaie de décrire à quoi pourraient ressembler les êtres extraterrestres, comment ils s'occupent, même à quoi ressemble leur musique. Cela semble presque comique, mais l'exercice est informé par un raisonnement scientifique, et qui sait comment nos propres réflexions sur ces questions apparaîtront aux gens qui les liront dans 324 ans. »

Et de poursuivre : « C'est une sensation curieuse quand on feuillette ce livre. Le sujet appartient au futur ou à la science-fiction, pourtant l'écrivain nous parle du passé. Je me suis rendu compte que nous avons depuis exploré non seulement plus d'espace, mais plus de notre propre planète. Par exemple, il exclut la possibilité d'animaux beaucoup plus grands que ceux ici sur Terre, mais cela a été écrit avant que nous ayons compris quoi que ce soit des dinosaures. »

Concernant ce à quoi les extraterrestres pourraient ressembler, Huygens conclut qu'ils doivent avoir des mains et des pieds comme les nôtres. « Que pourrions-nous inventer ou imaginer qui pourrait être si exactement adapté à toutes les utilisations conçues comme le sont les Mains ? Allons-nous leur donner un proboscis d'éléphant ? C'est vrai, ces bêtes peuvent s'emparer de, ou jeter n'importe quoi, peuvent prendre même la plus petite chose du sol… Mais tout cela n'est rien à côté de ces Commodités auxquelles la Main est si admirablement adaptée. »

Aussi scientifique soit-elle, l'approche de Huygens reste marquée par la religion et l'idée d'un créateur suprême : la forme humanoïde, née de la volonté de ce dernier, sera donc nécessairement celle des aliens...

Cette « découverte hors du commun » passera sous le marteau le 5 juillet prochain avec une estimation de 2000 à 3000 £ (entre 2350 et 3520 €). La vente se déroulera chez Hansons Auctioneers à Bishton Hall dans le Staffordshire.

Crédit photo : Hansons