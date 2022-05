Les 12 meilleurs films de science fiction sur Netflix

Depuis l'époque de 20 000 lieues sous les mers de Stuart Paton et de Metropolis de Fritz Lang, les cinéastes et les cinéphiles sont fascinés par la science-fiction. Aliens, sociétés dystopiques et robots du futur : le genre de la science-fiction est vaste et flexible, offrant aux créateurs de nombreux espaces pour explorer des idées fantastiques basées sur la science et la technologie.

Comme pour la plupart des autres genres, Netflix propose une sélection substantielle de films de science-fiction, comprenant à la fois des grands classiques et des productions plus modestes qui auraient pu passer inaperçues. Pour les abonnés à la recherche de quelque chose de futuriste à regarder, voici les meilleurs films de science fiction sur Netflix.

12. The Adam Project (2022)

Sorti le 11 mars 2022 directement sur Netflix, The Adam Project est un film facile à regarder, bien qu'oubliable. Avec Ryan Reynolds, Mark Ruffalo et Zoe Saldana, cette comédie de science-fiction se glisse dans le sous-genre du voyage dans le temps en suivant un pilote qui doit faire équipe avec son moi plus jeune pour sauver la journée.

The Adam Project est un film qui plaît au public et qui compense son manque d'originalité par son charme. Bien qu'il s'agisse du type de film qui a été fait à mort, il y a encore beaucoup de plaisir à s'amuser avec cette sortie.

11. Inception (2010)

Christopher Nolan est un réalisateur qui aime les concepts ambitieux, et ceux-ci s'aventurent généralement en territoire de science-fiction. L'un des projets les plus vénérés du cinéaste, Inception, imagine un monde où la technologie a progressé à un tel point qu'il est possible de pénétrer dans le rêve d'une personne. Naturellement, cette évolution a ouvert la voie à des spécialistes qui gagnent leur vie en volant des informations directement dans l'esprit de quelqu'un.

Inception utilise ce concept fascinant pour raconter une histoire pleine d'action sur la culpabilité, la réalité et le subconscient. Les films de Nolan ont tendance à privilégier les idées par rapport aux personnages, mais ce film de 2010 trouve un bon équilibre entre les deux.

10. Okja (2017)

La science-fiction adore les histoires d'humains qui se lient d'amitié avec des créatures, qu'il s'agisse d'extraterrestres ou de gremlins. Okja est l'un des plus récents et meilleurs ajouts à ce sous-genre, bien qu'il soit tout sauf une représentation typique de ce concept. Le titre Okja est adorable, tout comme son amitié avec Lucy ; cependant, cette créature artificielle est également destinée à être emballée comme de la viande dans le futur.

Comme la plupart des projets de Bong Joon Ho, Okja est ambitieux et donne à réfléchir, notamment dans son exploration du comportement des entreprises et de la consommation alimentaire. Le film a beaucoup de choses à dire et la confiance nécessaire pour bien les exécuter, ce qui donne lieu à une expérience qui couvre une gamme incroyablement large d'émotions.

9. Looper (2012)

Situé en 2044, Looper imagine un monde où le voyage dans le temps est devenu possible, ce qui permet aux organisations criminelles d'envoyer leurs cibles dans une région où les attentats pouvaient être menés à bien. Joe est l'un de ces tueurs, mais il se rend vite compte que sa dernière mission ne ressemble à aucune de celles qui l'ont précédée.

Looper donne une nouvelle tournure au concept galvaudé du voyage dans le temps, en utilisant sa prémisse pour explorer des thèmes fascinants tout en offrant un film d'action axé sur les personnages. Avec un casting de stars mené par Joseph Gordon-Levitt et Bruce Willis, Looper est l'un des meilleurs films de science-fiction des années 2010.

8. What Happened To Monday (2017)

Dans un univers alternatif où les ressources de la Terre ont été épuisées et où les familles ne peuvent avoir qu'un seul enfant, un père célibataire ayant des septuplées doit trouver un moyen de garder ses filles ensemble. Elles font donc semblant d'être une seule personne, chacune ayant un jour de la semaine. Lorsque l'une des sœurs, Monday, disparaît, les autres doivent découvrir ce qui lui est arrivé.

What Happened to Monday a une prémice amusante, quelques séquences d'action soignées, et un casting de jeu, avec Noomi Rapace étant particulièrement fantastique dans le rôle des sept frères et sœurs. Le film de science-fiction de Netflix ne parvient pas à créer une expérience inoubliable, mais c'est néanmoins un film divertissant.

7. Bienvenue à Gattaca (1997)

Classique méconnu de la science-fiction, Gattaca a magnifiquement vieilli depuis sa sortie, et ses thèmes sont toujours d'actualité. Dans cet univers, l'eugénisme a suffisamment progressé pour permettre la naissance de personnes génétiquement optimisées, bien que des conceptions normales se produisent encore à l'occasion. Cela a conduit à une société qui discrimine en fonction de la méthode de naissance, limitant considérablement le potentiel de ceux qui sont nés par des moyens naturels.

Bienvenue à Gattaca suit Vincent, un "in-valide" qui cherche à devenir astronaute et à prouver que sa naissance ne détermine ni sa vie ni son potentiel. Bien écrit et souvent obsédant, Gattaca est l'un des meilleurs films de science-fiction des années 90, qui reste gravé dans les esprits longtemps après son visionnage.

6. L'histoire du folklore du futur (2012)

Charmant film de science-fiction à petit budget, basé sur la comédie musicale de Nils d'Aulaire et Jay Klaitz, The History of Future Folk raconte l'histoire du général Trius et de The Mighty Kevin, envoyés de la planète condamnée de Hondo pour éradiquer les habitants de la Terre. Cependant, ils tombent amoureux de la musique et décident de partir en tournée.

The History of Future Folk pourrait bien être le film de science-fiction le plus agréable à regarder sur Netflix. Il a en outre le mérite de proposer une collection de chansons mémorables.

5. Stargate (1994)

En 1994, Stargate a donné naissance à une énorme franchise. L'humanité découvre une porte qui relie la Terre à un autre univers, et le film fait un excellent travail pour créer une attente de ce qui attend de l'autre côté. La révélation a tendance à diviser, même si le concept a été très bien développé par les séries qui ont suivi le film.

Réalisé par Roland Emmerich, Stargate offre de l'action et des décors grandioses, et distille un concept potentiellement complexe en un blockbuster digeste.

4. Sorry To Bother You (2018)

L'une des meilleures comédies sur Netflix, Sorry to Bother You est une satire hilarante sur la cupidité des entreprises et le lavage de cerveau. Incorporant des éléments de science-fiction tout en restant proche de la réalité, ce film parvient à équilibrer commentaire social et pur divertissement ; si le film a un message, ce n'est pas un film à message.

Sorry to Bother You suit Cash, un type sans but qui commence à gravir les échelons dans une entreprise qui vend des choses plutôt douteuses. L'histoire se déroule dans des endroits imprévisibles et mémorables.

3. Elle (2013)

Her n'est pas un film de science-fiction tape-à-l'œil ; en fait, la technologie présentée dans le film n'est pas si éloignée de la réalité actuelle. Néanmoins, il possède toutes les caractéristiques d'une entrée traditionnelle dans le genre, le tout enveloppé dans une histoire personnelle qui tourne autour de la solitude et du besoin naturel d'entretenir une relation avec quelqu'un ou quelque chose d'autre. Calme et isolé, Theodore a tendance à se fondre dans le paysage de Los Angeles, comme un visage de plus dans la foule.

En instance de divorce avec sa femme, Theodore aspire à ressentir une intimité humaine, et il la trouve en quelque sorte sous la forme d'une assistante virtuelle appelée Samantha. À mesure que l'intelligence artificielle s'adapte à son propriétaire, les deux se rapprochent, établissant un rapport souvent doux et charmant.

2. Blade Runner : The Final Cut (1982)

Sans doute l'un des films de science-fiction les plus influents de tous les temps, Blade Runner de Ridley Scott a surmonté un accueil initial mitigé pour s'imposer comme un chef-d'œuvre cinématographique. Imaginant un Los Angeles dystopique inondé de publicités tape-à-l'œil qui détournent l'attention de ses dessous crasseux, Blade Runner est une œuvre d'art visuelle qui immerge les spectateurs dans un décor totalement réaliste.

Sur le plan narratif, le film est complexe et imprévisible, soulevant des concepts et des questions qui sont encore régulièrement discutés aujourd'hui. La science-fiction ne peut pas faire mieux que Blade Runner. Cette adaptation plutôt libre du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? de l'écrivain Philip K. Dick est aujourd'hui considérée comme un chef-d'oeuvre, illustrant toute une mouvance de la science-fiction inscrite dans le mouvement cyberpunk.

1. Blade Runner 2049 (2017)

Denis Villeneuve est le réalisateur de science-fiction le plus en vue actuellement à Hollywood, et Blade Runner 2049 est un prétendant à son plus grand projet. Cette suite tant attendue est centrée sur K, un réplicant qui travaille comme Blade Runner. Au cours d'une opération, il tombe sur une révélation qui remet en question tout ce qui définit la dynamique inégale entre humains et réplicants.

Une épopée magnifique qui développe les concepts introduits dans son prédécesseur, Blade Runner 2049 démontre non seulement l'attrait de la science-fiction mais aussi le potentiel infini du cinéma. Il faut aujourd'hui compter aussi sur les séries pour développer le genre de la SF, avec l'adaptation de Fondation, le chef-d'oeuvre d'Isaac Asimov, qui est proposée sur Apple TV+ depuis septembre 2021. Un véritable défi relevé avec ingéniosité car ce roman fleuve est avant tout constitué de dialogues. Il est donc extrèmement difficile de le mettre en image tout en gardant une forme d'intensité.

Crédits illustration Pexels CC 0