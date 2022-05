Prêter des ebooks comme des livres imprimés, impossible ?

Le programme Knowledge Rights 21, porté par la Fédération internationale des associations de bibliothèques (IFLA) et la Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (LIBER), expose le problème : « Les livres numériques, tels qu'ils sont actuellement proposés, sapent la fonction séculaire des bibliothèques d'acquérir, de prêter et d'entreprendre le développement des collections. » Et d'ajouter : « Nous sommes confrontés à une situation où il n'est plus garanti que les bibliothèques puissent remplir leurs missions d'intérêt général de valorisation des collections et de mise à disposition de leurs collectes. »

Le programme, dirigé par la Fondation Stichting IFLA et soutenu par la Fondation Arcadia, en partenariat avec l'IFLA, LIBER et SPARC Europe, milite pour des réformes de la législation, de la réglementation et de la pratique du droit d'auteur au niveau européen, dans le sens d'un accès facilité des oeuvres protégées par le droit d'auteur.

Il travaille en collaboration avec les bibliothèques publiques, nationales, éducatives, de santé et de recherche, les universités et les initiatives d'accès au savoir au sens large.

La licence face au libre accès

Le 10 novembre 2016, une décision de la Cour européenne de Justice (CJUE) énonçait, au sujet du prêt d'ebook, après avoir été saisie par la justice néerlandaise, que le modèle « un exemplaire pour un usager », pouvait s’effectuer dans les mêmes conditions que celui d’un ouvrage imprimé.

Des associations d'éditeurs ou de libraires, comme la Fédération des éditeurs européens (FEE) ou La Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), avaient alors dénoncé ce verdict, la jugeant dangereuse, car ne prenant pas « en compte la réalité économique de la chaîne du livre ». Cette délibération faisait suite à une procédure engagée par l’association regroupant les bibliothèques publiques des Pays-Bas contre les contrats de licence que lui imposaient les ayants droit (Vereniging Openbare Bibliotheken contre Stichting Leenrecht).

La CJUE avait estimé que « le prêt d’un livre électronique peut, sous certaines conditions, être assimilé au prêt d’un livre traditionnel ». Et d'ajouter : « Dans une telle situation, l’exception de prêt public, qui prévoit notamment une rémunération équitable des écrivains, a vocation à s’appliquer. »

Autrement dit, l'achat d'un exemplaire numérique d'une oeuvre pouvait s'effectuer dans les mêmes conditions qu'un exemplaire imprimé, avec les mêmes droits pour l'établissement : le prêt d'un ouvrage à la fois — si un seul exemplaire numérique a été acheté — à un usager.

Quid des auteurs

La cession de licences pour le prêt numérique des oeuvres, effectuée par des contrats bilatéraux entre les éditeurs et les établissements, prive aussi les auteurs du droit de prêt public (PLR au Royaume-Uni), qui reçoivent à la place une rémunération versée par les éditeurs eux-mêmes. Or, le montant de cette rémunération n'est pas du tout régulé, et les versements eux-mêmes sont parfois peu transparents.

En outre, selon LIBER, les clauses de confidentialité dans les contrats entre les éditeurs et les bibliothèques publiques ou universitaires compliquent également la compréhension du fonctionnement du marché du livre numérique, et « masquent la bonne utilisation des fonds publics ».

C'est pourquoi Knowledge Rights 21 réclame « une extension des paiements du droit de prêt public pour veiller à ce que les écrivains en bénéficient, conformément aux pratiques existantes ». Pour ce faire, « l'Union européenne devrait clarifier, si nécessaire, le droit des bibliothèques d'accéder et de prêter des textes numériques conformément à un arrêt de la Cour de justice européenne de 2016 ».

Des revendications qui entrent en résonance avec l'actualité américaine. Plusieurs projets de loi pour réguler le prêt des livres numériques dans les bibliothèques sont en effet à l'étude dans une demi-douzaine États américains. Toutefois, la juge fédérale Deborah L. Boardman a récemment estimé que l'État du Maryland, pionnier dans cette tentative de légiférer contre les abus des éditeurs, ne pouvait intervenir à son niveau, à moins de se soustraire au Copyright Act.

