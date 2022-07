Sur Netflix, The Gray Man : Ryan Gossling explosif

Ryan Gosling et Chris Evans mènent un casting qui compte aussi Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thornton ou encore Jessica Henwick. Le scénario du film, adapté des romans de Mark Greaney, est signé par les réalisateurs, avec le concours de Christopher Markus et Stephen McFeely.

À travers cette superproduction, Netflix envisage de créer une nouvelle franchise, similaire à celle de James Bond : la plateforme a même porté son budget à une somme colossale de plus de 200 millions $. The Gray Man représente le film le plus cher jamais réalisé par Netflix.

Mark Greaney est un auteur de thriller et autres récits d'agents secrets qui pèse, puisqu'il a signé un certain nombre de romans poursuivant les intrigues de Tom Clancy, avec lequel il collabora sur plusieurs livres.

Gray Man est le nom de code de l'agent de la CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias Sierra Six. Extirpé d'une prison fédérale et recruté par Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), ce tueur hautement qualifié opère pendant des années pour le compte de l'agence de renseignement américaine. Sauf que la roue tourne, et Sierra Six se retrouve dans le rôle de la cible, pourchassé par Lloyd Hansen (Chris Evans), un ancien acolyte des services secrets désormais prêt à tout pour l'éliminer. Mais l'agente Dani Miranda (Ana de Armas) le soutient, et son aide est la bienvenue…

Et bonus des plus appréciables, le Château de Chantilly où une belle partie de la fin du film est tournée – non, ce n'est pas à Prague — propose quelques échanges avec les acteurs et réalisateurs ainsi qu'un aperçu des coulisses.