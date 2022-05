Elie Buzyn, l'un des derniers témoins de la Shoah, est décédé

C'est après un long silence, de près de 50 ans, qu'Elie Buzyn a commencé à témoigner. Pourtant soucieux d'oublier, il finit par retourner à Auschwitz, et commence ses conférences auprès d'écoles : ce seront les premières d'une longue série.

Né en 1929 à Łódź, en Pologne, Elie Buzyn est d'abord enfermé dans le ghetto de la même ville. « J’avais 11 ans lorsque les nazis ont froidement abattu mon frère âgé de 22 ans. Le lendemain, ils nous parquaient dans le ghetto », expliquait-il à La Croix en janvier 2019. En 1944, il est déporté à Auschwitz, puis au camp de Buchenwald, dans lequel il survivra en mentant sur son âge.

« Moi, je ne survivrai pas à cette guerre, ton père non plus et ta sœur est très malade. Tu dois tout faire pour rester en vie, essayer de retrouver mes frères à Paris et témoigner de ce qui nous est arrivé », avait expliqué sa mère lors de sa bar-mitsva, fêtée clandestinement dans le ghetto. Cette phrase le marquera toute sa vie et le poussera, à sa libération, à rejoindre la Palestine, Israël, puis à s'installer en France en 1956, avant de devenir chirurgien.

Souhaitant oublier, il se faire retirer son matricule de déporté, qu'il garde malgré tout avec lui. Quand son fils lui demande de l'accompagner voir les camps d'Auschwitz, il décide, après 50 ans de silence, de témoigner de son vécu de survivant du ghetto et des marches de la Mort. Selon lui, les jeunes, les « témoins des témoins » ont le pouvoir de tout faire pour que l’horreur ne se reproduise plus. Il avait également accompagné des groupes scolaires conduits chaque année par le grand rabbin de France Haïm Korsia.

C'est sa fille, Agnès Buzyn, qui a annoncé ce lundi la nouvelle de son décès à l'AFP. C'est justement après une conférence de témoignages, ce dimanche, qu'Elie Buzin aurait fait un malaise. Orateur, le rescapé était également écrivain : J'avais 15 ans : vivre, survivre, revivre et Ce que je voudrais transmettre : lettre aux jeunes générations, tous deux publiés aux éditions Alisio, ont gravé par écrit les souvenirs et témoignages de l'un des derniers rescapés de la Shoah.

« Infatigable, Élie Buzyn continuait encore à aller à la rencontre des jeunes générations pour échanger avec elles et leur transmettre son message de tolérance et d’humanité. À notre tour, en tant que maison d’édition et individuellement, nous continuerons de faire connaître les livres d’Élie, son histoire et ses engagements », indique Alisio dans un communiqué.

En janvier dernier, lors du 77e anniversaire de la libération des camps nazis allemands, Elie Buzyn soufflait : « Je vous rappelle qu'en 1933, le chancelier Hitler est arrivé au pouvoir après des élections tout à fait démocratiques […] Alors, il faut bien réfléchir avant d'aller voter. » En 2014, il est fait Chevalier de la Légion d'Honneur.

Crédits : Elie Buzyn en 2017 / UN Geneva, CC BY-NC-ND 2.0