Christian Astolfi reçoit le Prix du Livre France Bleu - PAGE des libraires 2022 

« … La Seyne-sur-Mer, octobre 1972. Je passe pour la première fois la porte des Chantiers. Il fait encore nuit […] J’ai vingt et un ans. La veille, j’ai été embauché comme graisseur. On m’a remis un bleu de travail, une caisse à outils, attribué un numéro de matricule, et un vestiaire – le mien est au fond de la dernière rangée, sous un néon qui cligne de l’œil, face à un mur cloqué. À l’autre bout, il y a celui de mon père. Profession : ajusteur… »

Le jury, présidé par Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu, était composé de Martin Dumont (lauréat 2021 et parrain de cette 8e édition), Frédérique Le Teurnier, chroniqueuse littéraire à France Bleu, Florine Six, auditrice de France Bleu à Nice (Alpes-Maritimes), Emmanuelle George de la librairie Gwalarn à Lannion (Côtes-d’Armor) et membre du réseau PAGE, Justine Breillot, lectrice de la revue PAGE à Mably (Loire), et Bénédicte Soymier-Marion, chroniqueuse et blogueuse littéraire.

« Cette année, le jury du Prix du Livre France Bleu - PAGE des libraires a été touché par ce roman ancré dans la réalité économique d’un monde qui se détériore après deux chocs pétroliers et l’influence croissante de la concurrence internationale. Avec justesse, Christian Astolfi nous propose sa perception littéraire de la désindustrialisation française. Des pages très fortes à lire et à relire », indique Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu.

« Une œuvre bouleversante et aboutie qui charrie dans ses pages la chanson désenchantée d’une génération. C’est à la fois un destin individuel, l’histoire de l’attachement à un lieu et à des hommes fiers de leur richesse manuelle et symbolique : construire et transmettre », ajoute Nicolas Mouton, de la librairie Le Presse Papier à Argenteuil (Val-d’Oise).

Le Prix sera remis au lauréat le 23 mai lors d’une cérémonie à la Bibliothèque nationale de France par Bérénice Ravache, directrice déléguée de France Bleu.

L'année dernière, le prix avait été décerné à Martin Dumont pour Tant qu'il reste des îles (Les Avrils).

crédits photo : Le bruit du monde