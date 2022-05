USA : Des dépenses en baisse pour les manuels scolaires

Student Monitor a mené des entretiens individuels d'une heure dans 94 universités différentes auprès de 1421 étudiants de premier cycle, soit l'équivalent français des étudiants en licence. « Les conclusions de Student Monitor reflètent des discussions complètes et approfondies tenues avec les étudiants pour déterminer les coûts réels associés à l'achat de matériel de cours universitaire », a commenté Eric Weil, directeur associé chez Student Monitor.

« Nos résultats montrent systématiquement une tendance à la baisse des dépenses des étudiants, illustrant la tendance à long terme d'une plus grande accessibilité dans l'environnement du matériel de cours, » poursuit-il dans un communiqué. « Le matériel de cours est plus abordable aujourd'hui qu'à tout autre moment au cours de la dernière décennie »

« Les dépenses des étudiants ont chuté de 22 % au cours de l'année la plus récente, s'élevant à une moyenne de seulement 314 $ (env. 296€), en grande partie parce que les étudiants adaptent leurs achats aux exigences de leurs cours individuels et profitent pleinement de certaines des nouvelles options abordables. »

Les 314 $ de dépenses moyennes des étudiants en matériel de cours au cours de l'année scolaire 2021-2022 reflètent une dépense moyenne de 101 $ (95€) pour des manuels imprimés neufs; 69 $ (65€) pour les manuels imprimés de seconde main; 47 $ (44€) pour les manuels imprimés à la location; et 97 $(91€) pour les manuels électroniques.

Plus d’options pour les élèves et les professeurs

« Les éditeurs de l'enseignement supérieur ont continué à se concentrer à la fois sur la qualité et l'abordabilité, et les résultats ont été remarquables », a commenté Kelly Denson, vice-présidente en charge de la politique et des programmes d'éducation de l'Association of American Publishers.

« Même si les dépenses des étudiants en matériel de cours ont diminué au cours de la dernière décennie - en baisse substantielle de 44 % - les éditeurs ont considérablement élargi leurs offres, en fournissant un contenu et des didacticiels de haute qualité dans le cadre de modèles de diffusion tels que l'accès inclusif et la location d'imprimés en plus de d'autres formats comme le numérique, les feuilles mobiles, les solutions personnalisées et les applications d'apprentissage individuelles. Le résultat donne aux professeurs et aux étudiants la liberté et la flexibilité de choisir les matériaux qui leur conviennent le mieux. »

Crédit photo : Aaron Burden / Unsplash