Tetra : 4 histoires carrées pour relancer la nouvelle en Italie

Tetra est initialement né comme un projet de collection au sein des éditions Alter Ego (Lazio). C'est l'idée de Danilo Bultrini et de Luca Verduchi, éditeur et directeur artistique d'Alter Ego. La direction éditoriale est confiée à Roberto Venturini, rédacteur et écrivain.

Le numéro quatre

Tetra ne proposera que des histoires courtes et ne publiera pas de syllogues, mais des histoires uniques, à un prix de couverture très bas. La formule prévoit quatre numéros par an, le quatrième jour du mois, avec quatre nouvelles à thème libre de quatre écrivains différents à la fois, au prix de couverture de quatre euros chacune.

« Nous préconisons l'achat en quatrains (quartine) » nous explique lors du Salon du Livre de Turin, Luca Verduchi, directeur artistique de tetra, qui a dû étudier la viabilité économique d'un projet assez coûteux - en raison de la qualité des matériaux - et risqué, car traditionnellement, les nouvelles n'ont pas beaucoup de lecteurs en Italie.

Pour lire « au carré »

Chaque volume sera numéroté et se présentera sous un format carré. Un format très apprécié par Luca, qui nous confie qu'il souhaitait l'expérimenter depuis un certain temps : « J'aimais l'idée d'un livre qui s'écarte des canons habituels du format rectangulaire ».

Selon Luca, ce projet n'est risqué qu'en Italie, car à l'étranger, la forme de la nouvelle a un large lectorat. En outre, dans le cadre de cette initiative, la maison d’édition a pu solliciter de nombreux auteurs : « Nous avons pensé que c'était aussi une façon d'avoir accès à certains auteurs importants, et c'était amusant pour eux aussi de changer un peu la forme d’écriture. »

Pour lire en vitesse

Un point fort de la forme de la nouvelle, en outre, selon Luca, est qu’« elle donne la possibilité de lire très rapidement, et est aussi un miroir de notre époque, dans laquelle il semble y avoir de moins en moins de temps pour tout et surtout pour lire ». Au contraire, ces textes devraient pouvoir être lus en une heure et demie environ.

Chaque quatrain n'a pas de thème, ce qui permet aux auteurs de s’exprimer librement, mais offre « aussi une opportunité pour le lecteur de lire quatre livres complètement différents en peu de temps » explique Luca.

Les premières parutions sont des nouvelles d'Andrea Donaera, Paolo Zardi, Emanuela Canepa et Valerio Aiolli, et l'objectif des éditeurs est de proposer des nouvelles d'auteurs plus établis, mais aussi d’auteurs moins connus, histoire de donner aussi un coup de pouce aux écrivains en herbe.

