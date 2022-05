Le collectif Georgette Sand organise son premier festival 

Au programme de nombreuses rencontres, lectures et conférences mais aussi des animations comme un concert de l'artiste Crénoka ainsi qu'une soirée déguisée. « Nous voulions que ces rencontres soient un lieu de débat, où l’on puisse discuter si l’on n’est pas d’accord » nous explique Marguerite Nebelsztein, membre du collectif depuis 2014.

C’est d’ailleurs un épisode de son histoire personnelle qui est à l’origine de la manifestation. Elle nous raconte : « Après avoir lu un ouvrage sur le langage inclusif écrit par Eliane Viennot, nous n’étions pas d’accord avec mon cousin et nous nous sommes pris la tête sur un coin de table. De là est née l’idée d’organiser un festival pour pouvoir apprendre et confronter ses avis. »

Elle fait partie du collectif féministe Georgette Sand depuis 8 ans et aime à rappeler que le nom de ce dernier est basé sur le principe qu’on ne devrait pas avoir à s’appeler George pour être légitime, comme l’a fait l’écrivaine George Sand. Son cousin est lui propriétaire du tiers-lieu baptisé La Teinturerie, à Richelieu.

C’était il y a trois ans et puis le Covid est passé par là repoussant l'événement à plusieurs reprises. Mais cette fois-ci est la bonne pour cette référente tourangelle du collectif féministe qui a grandi à Richelieu. « À Paris, il y a un festival féministe chaque semaine. Cette question du féminisme, on en parle peut-être plus rarement en milieu rural, c’est aussi pour cela qu’on a choisi cette ville. » Une ville connue pour son slogan « Une ville, un homme » qui deviendra pour une journée le lieu d’accueil du festival transformant pour l’occasion la maxime en « Une ville, des femmes ».

D’ailleurs l’historienne et spécialiste Eliane Viennot sera présente en tant qu'invitée d'honneur pour une conférence sur le langage inclusif. On retrouvera également la poétesse Blanche Beaudoin qui vient rendre hommage à une autre femme : Lisette Lombé. Lecture de poèmes féministes issue de son ouvrage Femme Flamme seront ainsi au programme.

« ll y aura aussi une librairie éphémère en partenariat avec l’établissement tourangeau La Vagabonde. On aura plein de livres sur le féminisme dont les ouvrages des intervenants, mais aussi le livre du collectif sur l’invisibilisation des femmes dans l’histoire : Ni vues ni connues, » poursuit Marguerite Nebelsztein.

L'entrée des rencontres féministes Georgette Sand est libre et gratuite. Cependant, une cagnotte participative permettra de financer le paiement des intervenantes, de défrayer les bénévoles et de louer la Teinturerie. Et pour démarrer les festivités, le collectif entend se réapproprier l’espace public à travers une action bien sentie pour mettre la ville aux couleurs de Georgette Sand…