Au Mexique, un don de 2 millions de livres pour encourager à lire

L'annonce a été faite au cours de l'un des Fandangos por la lectura, festivals culturels organisés sur la place centrale de Chiapa de Corzo dans le Sud du Mexique. Ce dernier était dirigé par l'auteure Beatriz Gutiérrez Mueller, épouse du président de la république du Mexique, Andrés Manuel López Obrador.

La secrétaire a souligné que les Fandangos por la Lectura font partie d'un effort national dirigé par le président du pays López Obrador et son épouse Beatriz, qui invitent les gens à célébrer la merveilleuse aventure de la lecture.

En présence du gouverneur de l'état du Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, Delfina Gomez a déclaré que cette célébration collective et itinérante de la musique, du chant, de la danse et de la lecture exalte la sensibilité. Et d'ajouter que cela change des vies, et permet même d'imaginer et de développer des sentiments qui ne sont pas toujours présents dans la société.

Elle a rappelé au journal El Pais que l'écrivain argentin Jorge Luis Borges a défini le livre comme l'instrument le plus étonnant créé par l'homme, car contrairement au microscope ou au télescope, qui sont une extension de notre vue, le livre est une extension de la mémoire et de l'imagination.

Les deux millions de livres sont constitués de 11 300 collections d'œuvres contemporaines et de publications récentes qui sont déjà disponibles dans les bibliothèques scolaires publiques, principalement dans les États où le niveau de lecture est le plus bas, a expliqué Gómez.

Crédit photo : transient musket (CC BY-NC-ND 2.0)